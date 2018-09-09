Son hava durumu – İstanbullular dikkat! İşte haftalık hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Pazartesi günü itibarıyla başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta için hava tahmin raporları sağanak yağışın Marmara Bölgesi ve Karadeniz’in batısından başlamak üzere yurdun birçok köşesinde etkili olacağını gösteriyor. İŞTE SON HAVA DURUMU RAPORU