Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son hava durumu – İstanbullular dikkat! İşte haftalık hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Pazartesi günü itibarıyla başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

android-time 19:47 9 Eylül 2018
Haberler Gündem
Son hava durumu – İstanbullular dikkat! İşte haftalık hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Pazartesi günü itibarıyla başta İstanbul ve Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta için hava tahmin raporları sağanak yağışın Marmara Bölgesi ve Karadeniz’in batısından başlamak üzere yurdun birçok köşesinde etkili olacağını gösteriyor.

İŞTE SON HAVA DURUMU RAPORU

10.09.2018 Pazartesi hava durumu

10.09.2018 Pazartesi hava durumu

11.09.2018 Salı hava durumu

11.09.2018 Salı hava durumu

12.09.2018 Çarşamba hava durumu

12.09.2018 Çarşamba hava durumu

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar