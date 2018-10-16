Meteoroloji’den Marmara’ya son dakika toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son dakika yazılı açıklamaya göre, güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının bu gece ve yarın İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da düşük yoğunlukta görülmesi bekleniyor. Vatandaşların, toz taşınımının sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının, bu gece ve yarın (17.10.2018 Çarşamba) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu’nun batısı, Doğu Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara’nın doğusunda düşük yoğunlukta olacağı tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul’un kuzey kıyılarının kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

ISTANBUL °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar Mevkii), Isparta ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu, Hatay’ın kıyı ve Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla bölgenin güney kesimleri çok bulutlu, öğleden sonra Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 24°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Samsun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevreleri ile Van’ın güney ilçeleri, gece saatlerinde Malatya’nın güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde akşam saatlerine kadar toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu