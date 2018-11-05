İETT’de dolu kadrolara atama yapılmış

İETT’de dolu olan 5 daire başkanlığına yeniden atama yapıldığı tespit edildi. Sayıştay, zaten dolu olan kadrolara atama yapılmasının mevzuata aykırı olduğuna dikkat çekti.

Sayıştay, İETT'de dolu olan daire başkanlığı kadrolarına mevzuata aykırı olarak atama yapıldığını belirledi. Sayıştay raporunda İETT'de yapılan “tedviren atama”nın Devlet Memurları Kanunu'nda hiçbir hüküm bulunmadığına dikkat çekerek Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde bu atama yönteminin “Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından gördürülmesi” olarak tanımlandığını kaydetti. Bir görevin tedviren gördürülmesinin istisnai bir durum olduğunu ve ilgili kadronun boş olması durumunda uygulandığını vurgulayan Sayıştay, İETT'nin tedviren atama yaptığı 5 daire başkanı kadrosunun dolu olduğunu tespit etti.

48 ŞUBE MÜDÜRÜ

Kadroları işgal edilen personelin görevine fiilen devam ettiğine dikkat çeken Sayıştay “Ayrıca boş olan 48 şube müdürü kadrosunda görev tedviren yürütülmektedir. Herhangi bir zaruri durum olmamasına rağmen ilgili kadrolara yapılan tedviren atamaların hukuka ve kamu menfaatlerine uygun olmadığı düşünülmektedir” dedi.

İETT, atama işlemlerinin öncelikle eğitim, hizmet yılı, sicil gibi atama koşullarını taşıyan kadrolu personellerin arasından yapıldığını belirterek rapordaki durumun giderilmesi için gerekli çalışmayı yapacağını açıkladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 7 MÜDÜRLÜKTE ATAMA

Sayıştay, Küçükçekmece Belediyesi'nde de dolu müdür kadrolarına tedviren atama yapıldığını tespit etti. Sayıştay'ın Küçükçekmece Belediyesi ile ilgili hazırladığı raporda, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'nün dolu olan kadrolarına yapılan tedviren atamaların kanuni dayanağının bulunmadığını vurguladı.

Küçükçekmece Belediyesi, bu kadrolara tedviren değil vekâleten görevlendirme yapıldığını, görevlendirilen personele herhangi vekâlet ücreti ödenmediğini belirtti. Sayıştay da bu kadroların dolu olduğunun altını çizerek mevzuata göre dolu olan bir kadroya tedviren veya vekâleten görevlendirilme yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti.