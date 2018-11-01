Sosyal medya bu filmi konuşuyor: Ne mutlu Türküm diyene

Andımız tartışmalarının sürdüğü bu günlerde İznik Anadolu Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çekilen tanıtım filmi sosyal medyanın gündemine oturdu. Okul müdürü İlhami Bıçak tarafından çektirilen filmde, Ulu Önder'in ağzından “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün ışığında Türk gençliği anlatılıyor...

Bursa’nın İznik ilçesindeki, İznik Anadolu Lisesi’ne ait bir tanıtım filmi sosyal medyada gündem oldu.

Okul Müdürü İlhami Bıçak tarafından, Cumhuriyetin 95. yılına özel hazırlatılan film kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Anadolu Lisesinin tanıtım videosunda cumhuriyetin 95. yılı kutlandı. “Ne mutlu Türküm” vurgusu yapılan videoda Atatürk’te ön plana çıkarıldı. . Okulun faaliyetlerinin anlatıldığı videodaki görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Video’nun sonunda öğrenciler, okulun bahçesinde Atatürk portresi ve Türk bayrağı açarak, Türkiye haritası çizdiler.

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