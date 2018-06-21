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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı

Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı

android-time 11:49 21 Haziran 2018
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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına 11 gözaltı
Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik, dün operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 704 mermi, 1 adet SIG SG-542 marka uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 45 mermi, 1 adet Walter marka ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Son güncelleme: android-time 12:3121.06.2018
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