Sosyal medyada birinci Muharrem İnce

Muharrem İnce resmi adaylığı açıklandıktan sonra, sosyal medya gösterdiği ilerlemeyi sürdürdü 14-20 Haziran haftasında Erdoğan'ı geçti.

Medya Takip Merkezi 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların sosyal medya performanslarını açıkladı. 14 – 20 Haziran 2018 haftasında CHP'nin adayı Muharrem İnce, Cumhur ittifakının adayı Recep. T. Erdoğan'ı geçti.

İnce birinciliğe yerleşti

Seçim sürecinin başladığı ilk haftalarda, sosyal medyada en fazla yorumlanan aday Erdoğan idi. ikinci sırada Muharrem İnce yer alıyordu. Resmi adaylığı açıklandıktan sonra, sosyal medya yansımalarında en fazla çıkış görülen İnce'nin, son bir haftadaki sosyal medya yansıması ise 1 milyon 315 bin 783 adet ileti ile oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, Muharrem İnce sosyal medyadaki yorumlanma sayısıyla, dönemi 1. sırada kapattı.

Erdoğan ikinciliğe düştü

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın, süreç başladığından beri, sosyal medya yansıması 1 milyondan fazla oldu. Erdoğan, bu hafta da rutini bozmadı ve 1 milyon 180 bin 818 adet sosyal medya paylaşımında yorumlandı.

Akşener 1 kez 500 bini geçti

İyi Parti adayı Meral Akşener seçim sürecinin başladığı ilk günden itibaren listedeki sırasını korudu. Seçim çalışmaları süresince, bir hafta 500 bini geçen İyi Parti cumhurbaşkanı adayı ve lideri Meral Akşener'in sosyal medya yansımaları, 300 binli rakamlarda gerçekleşti. Tek kadın aday olması, tülbent devrimi, yeni bir partiyi temsil etmesi konularıyla öne çıkan Akşener, bu hafta 336.183 adet paylaşıma konu oldu.

Demirtaş cezaevinden

Cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadaki konuşmalara da dahil oldu. Demirtaş'ın mesajlarını sosyal medyada onun adına ekibi paylaştı. Demirtaş ileşimi sağlamadaki zorluğu “Ketılda arıza vardı” esprisiyle seçmenlerine ulaştırdı. Demirtaş, 59 bin 377 adet iletiyle başladığı sosyal medya rekabetinde, son hafta en yüksek yansımasını yakaladı. Başak Demirtaş'ın eşi Selahattin Demirtaş'ın mesajlarını paylaşma sürecine girişiyle beraber etkileşim daha da arttı. Demirtaş'ın, bu hafta 281 bin 613 adet sosyal medya yansıması oldu.

Karamollaoğlu değişkenlik gösterdi

Adaylığı sonradan netlik kazanan Saadet Partisi adayı ve lideri Temel Karamollaoğlu, listedeki sıralamada Selahattin Demirtaş ile sık sık yer değiştirdi. Süreç boyunca, 2 hafta 200 bini geçen ve sosyal medyada çeşitli caps'lere de konu olan Karamollaoğlu, genel olarak 100-150 bin civarında sayıya ulaştı. Sosyal Medya'dan yaptığı canlı yayınlarla farklı mecralardan seçmene ulaşmaya çalışan Saadet Partisi lideri, son hafta 150 bin 854 paylaşımda yorumlandı.

Perinçek’in imza kampanyası daha çok konuşuldu

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in, seçim süreci başladığında, aday olabilmesi için imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasıyla birlikte, sosyal medyada en fazla görünürlüğü yakalayan Perinçek'in sonraki haftalardaki ileti sayısı azaldı. Perinçek, bu hafta 52 bin 979 iletiyle yerini korudu. Veriler Medya Takip Merkezi'nin (MTM) sosyal medya ölçümleme uygulaması DigiLUP ile ölçüldü.



