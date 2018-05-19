Sosyal medyada gündem #KapatGitsin

24 Haziran seçimleri yaklaşırken, televizyon ekranlarının muhalif seslere yer vermediğini düşünen sosyal medya kullanıcıları, bu durumu Twitter'da #KapatGitsin etiketiyle protesto ediyor.

Türkiye’deki televizyon ekranlarında muhalif partilere yer ayrılmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, durumu Twitter'da ‘kapat gitsin' etiketiyle protesto ederken, etiket Twitter'da Türkiye gündeminde birinci sırada yer aldı.

Artık milyonlarca evde satılmış medya izlenmiyor.

Şimdi onlar düşünsün.#Kapatgitsin

Kapattık / TAMAM pic.twitter.com/LQBxb2p41V — Özden Öner (@ozdenece) 19 Mayıs 2018

RTÜK’te yapılan ve seçimlerin erken yapılacağının belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT’nin AK Parti-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika 2 saniye ayırken Saadet Partisi ve HDP’ye bir saniye bile yer vermediği, İYİ Parti’nin ise TRT ekranlarında sadece 9.5 dakika yer alabildiği ortaya çıkmıştı.