Sosyal medyada gündem #KapatGitsin

Türkiye’deki televizyon ekranlarında muhalif partilere yer ayrılmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, durumu Twitter'da ‘kapat gitsin' etiketiyle protesto ederken, etiket Twitter'da Türkiye gündeminde birinci sırada yer aldı.
Huzur için…#KapatGitsin pic.twitter.com/Lb5kqeTpkE
— Erdem Timur (@erdemtimur) 18 Mayıs 2018
#KapatGitsin Kapattık pic.twitter.com/aiPQTvX14L
— Ersin (@trabirazon) 18 Mayıs 2018
Artık milyonlarca evde satılmış medya izlenmiyor.
Şimdi onlar düşünsün.#Kapatgitsin
Kapattık / TAMAM pic.twitter.com/LQBxb2p41V
— Özden Öner (@ozdenece) 19 Mayıs 2018
RTÜK’te yapılan ve seçimlerin erken yapılacağının belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT’nin AK Parti-MHP ittifakına 37 saat 40 dakika 2 saniye ayırken Saadet Partisi ve HDP’ye bir saniye bile yer vermediği, İYİ Parti’nin ise TRT ekranlarında sadece 9.5 dakika yer alabildiği ortaya çıkmıştı.