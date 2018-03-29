Sosyal medyada TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tepki!

Sosyal medya kullanıcıları İsmail Kahraman'a ' #i̇smailkahramani̇sti̇fa' etiketiyle tepki gösterdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ‘'Meclis Sohbetleri'' toplantısında, Çanakkale savaşına değindi ve ‘'Osmanlı’nın hatası olmasaydı bu savaşın çıkmayabileceğine ilişkin, tarihçilerin kanaati var. Yani Abdülhamit düşürülmeseydi, çok büyük bir ihtimalle savaş çıkmayabilirdi ya da Osmanlı savaşa katılmayabilirdi” dedi. “Şehit sayısında da kirlilik vardır. Çanakkale’de 250 bin değil 59 bindir şehit sayımız” diyen Kahraman sözlerini Osmanlı’nın 9 ordusu vardı. 9 cephede savaştık. Çanakkale’deki ordu 5. ordudur. 5. orduda 9 kolordu, 24 de tümen vardı. Bunlardan 19. tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal’dir” dedi.

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TBMM Başkanı Kahraman’ın Çanakkale Savaşı ile ilgili söylediği sözlerine ve TBMM’de gerçekleşen ‘Çanakkale Anması’ esnasında kadın oyuncuların sahneye çıkmasının engellenmesine sosyal medya kullanıcılar isyan etti.

Oyuncu Sevinç Eratalay, kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasına sosyal medya hesabından ‘Kadın oyuncular sahneye çıkamazken erkek oyuncular sahnede oyun mu oynamış!!!Yuh size..YUUH!!! Hem KADIN oyuncuları sahneye çıkarmayan meclis başkanına hem siz erkek oyuncular!Utanın #İsmailKahramanİSTİFA’ diyerek tepki gösterdi.

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Tarihçi Sinan Meydan ise, İsmail Kahraman’ın Çanakkale ve Atatürk ile ilgili söylediği sözlere; “Çanakkale'den,Çanakkale şehitlerinden söz edip de Arıburnu, Conkbayırı,Anafartalar'daki zaferleriyle Çanakkale Zaferi'nin baş mimarı olan Atatürk'ün adını anmamak nasıl bir vefasızlıktır? Atatürk'ün kurduğu Meclise ve Atatürk'ün koltuğunda oturan Meclis Başkanı'na yakışıyor mu?” diyerek tepki gösterdi.

İşte İsmail Kahraman’a gelen tepkiler:

Çanakkale'den,Çanakkale şehitlerinden söz edip de Arıburnu, Conkbayırı,Anafartalar'daki zaferleriyle Çanakkale Zaferi'nin baş mimarı olan Atatürk'ün adını anmamak nasıl bir vefasızlıktır? Atatürk'ün kurduğu Meclise ve Atatürk'ün koltuğunda oturan Meclis Başkanı'na yakışıyor mu? https://t.co/lTsfyyz7iF — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 29 Mart 2018

Atatürk ve laiklik düşmanı İsmail Kahraman şimdi de kadın sanatçıları tiyatro sahnesinden uzaklaştırdı. Kadın düşmanlığı yaparak o koltukta oturamazsın. İsmail Kahraman istifa! #İsmailKahramanİSTİFA — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 29 Mart 2018

Kadın oyuncular sahneye çıkamazken erkek oyuncular sahnede oyun mu oynamış!!!Yuh size..YUUH!!! Hem KADIN oyuncuları sahneye çıkarmayan meclis başkanına hem siz erkek oyuncular!Utanın #İsmailKahramanİSTİFA — Sevinç Eratalay (@EratalaySevinc) 29 Mart 2018

Yobazlığın ham, hiçbir şekilde yontulmamış, katı hali.

Acaba kendisiyle birlikte görev yapan kadın akp milletvekilleri, bu zat'ın ,kadının kamusal alanda bulunmasına düşmanlığı hakkında ne düşünüyorlardır??#ismailkahramanistifa — Feryal Meriç (@feryal_meric) 29 Mart 2018

#i̇smailkahramani̇sti̇fa Arabistan da bile kadınlara yavaş yavaş hakları geri verilirken, bizimkiler Atam sayesinde kadınlara verilen haklarını da ellerinden alınmaya çalışıyorlar. Bir yok olun artık ya, bu ne küstahlık? — Anne Seçil (@secilpelit) 29 Mart 2018

Eğer dogruysa; daha kesin çözüm Meclis Başkanı derhal istifa etsin, Atatürk'ün ve çağdaş Türkiye'nin sahnesinden insin.

Afganistan gibi bir ülke ona daha uygun! https://t.co/AXOwiK22ox — Ruhat Mengi (@RuhatMengi34) 28 Mart 2018

#ismailkahramanistifa İsmail Kahraman Meclis Başkanı

Turk Kadini Kara fatma

Ozunu tarihini unutma Turk kadini Turk Milleti

Oy isterken kadinlar kullanmasin demiyorlar ama pic.twitter.com/DPIWhTH79L — erdem caner (@erdemcaner10) 29 Mart 2018