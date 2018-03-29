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Sosyal medyada TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tepki!

Sosyal medya kullanıcıları İsmail Kahraman'a ' #i̇smailkahramani̇sti̇fa' etiketiyle tepki gösterdi.

android-time 16:47 29 Mart 2018
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Sosyal medyada TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tepki!
Sosyal medya kullanıcıları İsmail Kahraman'a ' #i̇smailkahramani̇sti̇fa' etiketiyle tepki gösterdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ‘'Meclis Sohbetleri'' toplantısında, Çanakkale savaşına değindi ve ‘'Osmanlı’nın hatası olmasaydı bu savaşın çıkmayabileceğine ilişkin, tarihçilerin kanaati var. Yani Abdülhamit düşürülmeseydi, çok büyük bir ihtimalle savaş çıkmayabilirdi ya da Osmanlı savaşa katılmayabilirdi” dedi. “Şehit sayısında da kirlilik vardır. Çanakkale’de 250 bin değil 59 bindir şehit sayımız” diyen Kahraman sözlerini Osmanlı’nın 9 ordusu vardı. 9 cephede savaştık. Çanakkale’deki ordu 5. ordudur. 5. orduda 9 kolordu, 24 de tümen vardı. Bunlardan 19. tümenin komutanı Yarbay Mustafa Kemal’dir” dedi.

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TBMM Başkanı Kahraman’ın Çanakkale Savaşı ile ilgili söylediği  sözlerine ve TBMM’de gerçekleşen ‘Çanakkale Anması’ esnasında kadın oyuncuların sahneye çıkmasının engellenmesine sosyal medya kullanıcılar isyan etti.

Oyuncu Sevinç Eratalay, kadın oyuncuların sahneye çıkarılmamasına sosyal medya hesabından ‘Kadın oyuncular sahneye çıkamazken erkek oyuncular sahnede oyun mu oynamış!!!Yuh size..YUUH!!! Hem KADIN oyuncuları sahneye çıkarmayan meclis başkanına hem siz erkek oyuncular!Utanın #İsmailKahramanİSTİFA’ diyerek tepki gösterdi.

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Tarihçi Sinan Meydan ise, İsmail Kahraman’ın Çanakkale ve Atatürk ile ilgili söylediği sözlere; “Çanakkale'den,Çanakkale şehitlerinden söz edip de Arıburnu, Conkbayırı,Anafartalar'daki zaferleriyle Çanakkale Zaferi'nin baş mimarı olan Atatürk'ün adını anmamak nasıl bir vefasızlıktır? Atatürk'ün kurduğu Meclise ve Atatürk'ün koltuğunda oturan Meclis Başkanı'na yakışıyor mu?” diyerek tepki gösterdi.

İşte İsmail Kahraman’a gelen tepkiler: 

Son güncelleme: android-time 16:4929.03.2018
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