Sosyal medyadan silah satanlara 8 ilde operasyon

Sosyal medyadan silah ticareti yapan şüphelilere 8 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma kapsamında sosyal medya üzerinden silah ticareti yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda 36’sı İstanbul’da olmak üzere 8 ilde toplam 50 adres belirleyerek eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4’ü kurusıkı toplam 23 tabanca, 5 av tüfeği, 17 şarjör, çelik yelek ve 158 değişik mermi ve fişek ele geçirildi. Polis ekiplerinin adreslerdeki aramalarının devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan 30 kişi ise Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlala Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildiği öğrenildi.