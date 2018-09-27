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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptığı belirlenen M.A., tutuklandı.

android-time 23:40 27 Eylül 2018
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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD'in propagandasını yaptığı belirlenen M.A., tutuklandı.

Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, M.A.’nın sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD’in propagandasını yaptığını tespit etti.

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M.A.’nın sosyal medya hesabını takibe alan ve söz konusu suçları işlediğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, ‘Terör örgütünün alenen propagandasını yapmak’ suçundan tutuklandı.  DHA

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