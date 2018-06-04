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Sosyete yalısına tarihi eser operasyonu

İstanbul Polisi, Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Sosyete ve iş dünyasının tanınmış ailesinin evinde Osmanlı Dönemi'ne ait bazı tarihi eserler ele geçirildi. Fransa’da olduğu için işlem yapılamayan Lolita Amram bugün Emniyet’e giderek ifade verdi. Lolita Amram'ın ihbar üzerine evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili "Aile yadigarıydı. Durumları hakkında bilgim yoktu" dediği öğrenildi.

Habip ATAM
android-time 22:40 4 Haziran 2018
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Sosyete yalısına tarihi eser operasyonu
İstanbul Polisi, Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Sosyete ve iş dünyasının tanınmış ailesinin evinde Osmanlı Dönemi'ne ait bazı tarihi eserler ele geçirildi. Fransa’da olduğu için işlem yapılamayan Lolita Amram bugün Emniyet’e giderek ifade verdi. Lolita Amram'ın ihbar üzerine evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili "Aile yadigarıydı. Durumları hakkında bilgim yoktu" dediği öğrenildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Amram Ailesi'ne ait yalıda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait yasadışı eserler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

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Falım Sakız ve Permatik markalarının eski sahibi olan Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısına giden ekipler adreste arama yaptı. Çalışmada Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait satışı yasak olan 15 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin bulunmasının ardından 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Jak Amram'ın eşi Lolita Amram'ın ifadesine başvuruldu.

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Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Lolita Amram,  işlemlerin ardından avukatlarıyla birlikte Emniyet'ten ayrıldı. Lolita Amram'ın ihbar üzerine evinde bulunan tarihi eserlerle ilgili “Aile yadigarıydı. Durumları hakkında bilgim yoktu”  dediği öğrenildi.

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AMRAM AİLESİ KİMDİR?

Türkiye'nin en zengin aileleri arasında gösterilen Amram Ailesi, Falım sakızını da üreten İntergum firmasını, 2007'de 450 milyon dolara satmıştı. Amram Ailesi ayrıca Permatik ve Perma Sharp gibi markaların da 1990 yılına kadar sahipliğini yapmıştı.

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Son güncelleme: android-time 22:4504.06.2018
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