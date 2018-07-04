Sosyetenin ünlü ismine ‘tarihi eser’ davası

İstanbul sosyetesinin tanınmış ismi Lolita Amram, yalısında ele geçen Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait dört savaş miğferini müzeye bildirmediği için hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyete ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden koleksiyoner Lolita Amram’ın Sarıyer’deki yalısında bir ay önce ele geçirilen tarihi eserlere ilişkin incelemeler tamamlandı. Tarihi eserler arasında yer alan Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen dört adet savaş miğferinin ilgili müzeye bildirilip kayıt altına alınmadığı tespit edildi.

KOCASINDAN KALDIĞINI SÖYLEDİ

Bu konuda ifadesi alınan Lolita Amram’ın, savaş miğferlerinin 30 yıla yakın zamandır kendisinde olduğunu ve kocasından kaldığını söylediği öğrenildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosu Savcılığı yükümlü olmasına rağmen tarihi eserleri müzeye bildirmediği için Lolita Amram hakkında, “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık, dört adet savaş miğferine el koydu. Yalıda ele geçirilen diğer tarihi eserlerin ise kayıtlı olmasının tespit edilmesi üzerine Amram’a iade edildiği öğrenildi.

AMRAM AİLESİ KİMDİR?

Türkiye'nin en zengin aileleri arasında gösterilen Amram Ailesi, Falım sakızını da üreten İntergum firmasını, 2007'de 450 milyon dolara satmıştı. Amram Ailesi ayrıca Permatik ve Perma Sharp gibi markaların da 1990 yılına kadar sahipliğini yapmıştı.