Soylu: Rezidansın aranmasında ortak mutabakat bekleniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Cemal Kaşıkçı'nın akibeti hakkında Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda yapılan aramayla ilgili konuştu. Soylu Büyükelçik rezidansında yapılacak arama için ortak mutabakat beklendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akibeti ile ilgili ilk kez konuştu.

Soylu özetle şunları söyledi:

“İstanbul Başsavcılığı ve kolluk kuvvetleri adım adım süreci gözaltına aldı. Verilen izinle Konsolosluğa da girdi. Viyana Sözleşmesi çerçevesinde ancak ilgili ülkenin talebiyle bu sağlanabilir. Rezidans ile ilgili savcılığın aldığı bir karar var, oraya girmek de ilgili ülkenin onayı ile sağlanacak. Bir kabul var ama ortak mutabakat bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Konsolosluk’ta ne olup ne olmadığını yargılamadan sonra bilir.

Benim kamuoyuna söyleyeceğim şey şudur, herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. ABD başkanı bu olayla dünya gündemine gelmek ister, bu da onun tasarrufudur.

(ABD basının iddiası ses kayıtları olup olmadığı hakkında soru) Bunların hepsi yargılamaktan sonra ortaya çıkacaktır.”