Soylu ve Albayrak ‘aramızda sorun yok’ pozu verdi

Yüksek Askeri Şura öncesi, Anıtkabir ziyaretinde kameralara yansıyan bir görüntü tartışmalara neden olmuştu. Görüntülerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, tören bittikten sonra makam aracına doğru giderken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a omuz attığı ve daha sonra bakarak güldüğü kameralara yansımıştı.
Anıtkabir’de yaşanan o görüntülerin bir benzeri Beştepe'de de yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 100 günlük icraat programını açıkladığı törende Soylu ve Albayrak önce tokalaştı sonrasında ise omuz tokuşturdu. İki bakan bu hareketiyle “aramızda sorun yok” mesajı verdi.
İşte Albayrak ve Soylu’nun sosyal medyada çokça konuşulan o omuz atma videosu: