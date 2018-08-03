Soylu ve Albayrak ‘aramızda sorun yok’ pozu verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın YAŞ üyelerinin Anıtkabir ziyareti sırasında omuz omuza çarpışması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Benzer bir görüntü Beştepe’de de yaşandı. Bu kez Albayrak, Soylu ile önce tokalaştı, ardından omuz attı. Bu hareketin sonrasında da iki bakan gülüştü.

Yüksek Askeri Şura öncesi, Anıtkabir ziyaretinde kameralara yansıyan bir görüntü tartışmalara neden olmuştu. Görüntülerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, tören bittikten sonra makam aracına doğru giderken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a omuz attığı ve daha sonra bakarak güldüğü kameralara yansımıştı. “ARAMIZDA SORUN YOK” MESAJI VERDİLER Anıtkabir’de yaşanan o görüntülerin bir benzeri Beştepe'de de yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 100 günlük icraat programını açıkladığı törende Soylu ve Albayrak önce tokalaştı sonrasında ise omuz tokuşturdu. İki bakan bu hareketiyle “aramızda sorun yok” mesajı verdi. İşte Albayrak ve Soylu’nun sosyal medyada çokça konuşulan o omuz atma videosu: İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı İLGİLİ HABER Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı toplantısında ilginç diyalog