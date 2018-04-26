Sözcü açıklıyor: 1998 yılından beri tek zam görmeyen şey…

Türkiye'de bir ilk. 1998 yılından beri tek zam görmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, imsak saatleri bildirimine 1998 yılından beri zam yapmıyor. Ajanda ve takvim basacak matbaa ve reklam ajanslarına üç ilin imsak saatini ücretsiz bildiren Din İşleri Genel Müdürlüğü, üç ilden sonra her il için 3,5 TL talep ediyor.

81 İL 283.5 LİRA

Yaklaşan Ramazan ayı için takvim ve ajanda bastırmak isteyen bir reklam ajansının başvurusuna Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir mail ile cevap verdi. Mail’de, ajanda ve takvim basacakları için 81 ilin imsak vakitlerini öğrenmek isteyen ajans sahiplerinden il başına 3,5 TL istendi. Din Hizmetleri’nden gelen mail şöyle.

“ÖNCE ÜCRETİ YATIRMANIZ GEREK”

“Sayın ilgili, imsak vakitlerini 3 ile kadar ücretsiz gönderiyoruz. Dolayısıyla kaç il talebiniz var ise ücretini yatırdıktan sonra talebiniz gönderilecektir. Başkanlığımızın ilgi onayı gereği imsakiye bedeli olarak şehir başına 3,5 TL telif ücreti ödemeniz gerekmektedir”.

BİNLERCE AJANS VAR

İmsak vakitlerini öğrenip ajanda ve takvim bastıran binlerce matbaa ve ajans var. Konuyla ilgili Din Hizmetlerinden görüştüğümüz bir yetkili, istenen ücretin sembolik olduğunu ve 1998 yılından beri zam yapılmadığını söyledi.