Sözcü davasında yine karar çıkmadı!

Sözcü'ye 19 Mayıs 2017’de başlatılan algı operasyonuyla açılan davanın dördüncü celsesi yapıldı. Önceki duruşmalarda iddianameyi hazırlayan savcının tanık listesindeki isimler dinlenmiş ve “SÖZCÜ’nün FETÖ’cü olması deli saçmasıdır” demişlerdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada SÖZCÜ avukatları, imtiyaz sahibi Burak Akbay hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

Avukatlar, SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılmasını istedi. Avukat Celal Ülgen, Ulu'nun gazetecilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için yurtdışına çıkması gerektiğini vurguladı. Yargılamayı yapan 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erdoğan Şimşek, cenazesi dolayısıyla izinli olduğu için duruşmaya katılmadı. Yerine başka bir hakim görevlendirildi.

CHP MİLLETVEKİLİ TANRIKULU DESTEK İÇİN GELDİ

Duruşmaya CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek için geldi. Tanrıkulu; “Sözcü Gazetesi’ne yapılan müdahale tamamen hukuk dışı ve halkın haber alma hakkına müdahaleydi. O müdahale sürmekte. Derhal beraat verilmesi gerekirken uzaması baskının devam ettiğini gösterir. Maalesef bu yargı ortamı bağımsız ve tarafsızlığı sağlamadığı için bu kararı vermeye ortam sağlanamıyor. Dayanışmaya devam edeceğiz.

Ayrıca halen Akbay için çıkarılan yakalama kararının devam ediyor olması da tamamen hukuksuzdur. Delillerin toplanmış olması ve iddiaya neden tanık beyanları ile çürütülmüş olması karşısında bu kararın devam ediyor olması kabul edilemez” dedi.

TGS BAŞKANI: SÖZCÜ KURULDUĞUNDAN BU YANA FETÖ'YLE MÜCADELE EDİYOR

Türkiye gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş da SÖZCÜ'ye destek vermek için adliyedeydi. Duruşmayı izleyen TGS Başkanı Durmuş “Bu davanın hukuka aykırı olduğu başından beri açıktır. Buna rağmen Gökmen Ulu aylarca cezaevinde kalmıştır. Türkiye'de hukukun bağımsızlığının yitirmesinden kaynaklı bu tarz davalarla çok sık karşılaşıyoruz. Bu iddiaları ortaya atanlar değil, bu suçlamalara maruz kalanlar suçsuzluğunu ispat etmeye çalışıyor. Sözcü Gazetesi kurulduğu günden bu yana FETÖ ve benzeri örgütlere karşı Cumhuriyet'i ve Atatürk'ü savunan yayın politikası izliyor. Türkiye, bu yersiz suçlamalara son verilerek gazeteciliğin suç sayılmadığı bir ülke olsun“ ifadelerini kullandı.

AVUKATLAR: DERHAL BERAAT VERİLMELİDİR

Duruşmada Avukatlar Celal Ülgen, İsmail Yılmaz, Ceren Yakışır, söz aldı. Dosyanın tanık beyanlarıyla çöktüğünü belirten avukatlar, “BurakAkbay'ın imzalı beyanları dosyaya sunulmuştur. Yargılama bitirilip derhal beraat kararı verilmelidir. Aksi halde yakalama kararının kaldırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Avukat Celal Ülgen yeni nesil FETÖ'cülüğün türediğini vurgulayarak “FETÖ'cüler kendilerini gizlemek için FETÖ'cü olmayanları suçlamaktadır. Bu davada bunun bir örneğidir” dedi.

Avukatlar mahkemeye sundukları dilekçede, Burak Akbay'a yöneltilen suçlamanın soyut iddialardan öteye gitmediği vurgulandı.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Duruşma savcısı Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesini istedi. Mahkeme heyeti ara kararında, Burak Akbay hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına ve akıbetinin beklenmesine karar verdi. Mahkeme, Gökmen Ulu ve Mediha Olgun hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.