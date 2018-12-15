SÖZCÜ fotoğrafları polislerden değil, ajanslardan alıp yayınladı

Savcı, 17 Aralık sürecinde ajanslardan alıp kullandığımız fotoğrafları FETÖ’cü polislerin verdiğini öne sürdü. Oysa aynı fotoğrafları bizden önce diğer gazeteler yayınlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aralarında Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da bulunduğu yazar ve yöneticimiz 5 isim hakkında hazırladığı iddianamede, gazetemizin 17-25 Aralık 2013 tarihleri arasında attığı manşetler suç unsuru olarak öne sürüldü.

Savcılık, FETÖ'cü olduğu iddia edilen polislerin gazetemize haber servisi yaptığını iddia etti. Ancak SÖZCÜ'nün manşetlerinde yer alan fotoğrafların Hürriyet, Milliyet gibi gazetelerde yayımlandıktan sonra haberleştirildiğini tespit ettik. Hatta, fotoğraf ve haberlerin ajanslardan alındığını da mahkemeye ilettik. SÖZCÜ mahkemeye sadece ajanslardan alınan haberleri iletmedi!

Savcılığın “Polisler servis etti” iddiasını da çürüttü. Nasıl mı? Dosyada ismi geçen ve tutuklanan ya da ihraç edilen polislerin ifadelerine ulaştık ve mahkemeye sunduk. O polislerin “SÖZCÜ'ye haber servis ettik” diye bir ifadelerinin olmadığını da mahkemenin bilgisine sunduk.