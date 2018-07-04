SÖZCÜ, paylaşmanın önemini hatırlatıyor

SÖZCÜ Gazetesi’nin, ‘Acılar paylaştıkça hafifler’ sloganıyla başlattığı kampanyayı değerlendiren Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğan şöyle konuştu: SÖZCÜ, bize umuda dair beklentilerimizde yalnız olmadığımızı gösterdi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 10 binlerce üniversiteli genç gönüllüsüyle gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini araştırıyor, proje geliştirip duyarlılık oluşturmak için çalışıyor. Sadece kendileri için değil genç yaşlı demeden toplumsal projeler geliştiriyor. Köylere bilim ve hayat taşıyor. Vakfın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan şunları anlattı: “Bu çatının altına girdikten sonra şunu farkediyorsunuz; burası gençlere söz hakkını vermiyor, ‘söz zaten sende' diyor. Gençler ‘burası benim vakfım' diyor. TOG Yönetim Kurulu'nda her sene sahadan seçilen 8 genç var. Farklı illerden geliyor. Onlar sahanın ve gençlerin sesi oluyor. Karar mekanizmasına dahil oluyorlar. Bunun ülkemizde bir örneği daha yok. Bu vakıf gençlere yer açıyor ve gençlerle büyüyor.”

16 YIL ÖNCE BAŞLADI

TOG'un yolculuğu nasıl başladı? Erdoğan'ı dinliyoruz: “Bundan 16 yıl önce İbrahim Betil'in öncülüğünde kurulan vakıf ‘Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi sağlama' çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 13 milyon düzeyinde. Ülke nüfusunun yüzde 16.3'ünü oluşturan gençlerin yüzde 24'ü ne eğitimde ne istihdamda, yani atıl durumda ve görünmüyorlar. Bu sayılar oldukça çarpıcı ve düşündürücü. TOG, gençlere güveniyor, gençler bu çatı altında söz sahibi olarak insiyatifi alıyor ve yaşadığı şehirde ve toplumda kendi tasarladıkları sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla değişim yaratıyorlar. Yerel çalışmalardan vakfın yönetim kurulu üyeliğine kadar tüm karar alma süreçlerinde gençler vakfın öznesi konumundalar. Her yıl gençlerin kendi aralarında yaptıkları seçimle belirlenen 8 genç vakfın yönetim kurulu üyesi olarak seçiliyor ve 1 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliği sorumluluğunu üstleniyor.”

‘YALNIZ DEĞİLMİŞİZ'

Jülide Erdoğan, SÖZCÜ Gazetesi'nin, ‘Acılar paylaştıkça hafifler' sloganıyla başlattığı kampanyaya da destek oldu. Erdoğan, SÖZCÜ'nün vefat ve başsağlığı ilan gelirlerinin bir kısmını vakıf ve derneklere aktaracak olmasını şöyle değerlendirdi: “TOG çatısı altında gençler, 2002 yılından bu yana gönüllü çalışmalara katılarak akranları arasında ve toplumda birçok konuda farkındalık yaratıyorlar, tüm bu süreçlerde kendilerini geliştiriyorlar. Gençler toplumun acıları ve yoksunluklarını önemseyerek, iyileştirici, onarıcı ve güçlendirici sosyal sorumluluk projelerini tasarlayarak ve hayata geçirerek sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğunu bizlere gösteriyor. Bu nedenle bu kampanya bize acımızda da umuda dair beklentilerimizde de yalnız olmadığımızı, paylaşmanın ve dayanışmanın önemli bir değer olduğunu hatırlatma olanağı sağlıyor.”

BAĞIŞLAR GENÇLERE…

“SÖZCÜ'ye hem bu örnek kampanyayı başlattığı hem de STK'ların kendilerini ifade etmeleri için alan tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlar bu günden ve gelecekten umudu olan gençlere gidecek. Onların eğitimleri ve yaptıkları projelere gidecek. Türkiye'nin 81 ilinde sosyal sorumluluk çalışmaları üreten toplum gönüllüsü gençleri desteklemek, gençlerin sosyal sorumluluk eğitimlerine katılmalarını sağlamak ve farklı temalardaki yerel projeleri desteklemek anlamına geliyor. Amacımız daha çok gence ulaşarak gençlerin güçlenmelerine ve kendilerini keşfetmelerine katkı sağlamak.