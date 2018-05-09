SÖZCÜ siyasetin yaptığı haksızlığın düzeltilmesine katkıda bulunacak

ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, SÖZCÜ’nün hayata geçirdiği kampanya ile ADD ve benzer pek çok değerli kuruluşun yaşadığı mali sıkıntıların çözümüne katkı sağlanabileceğini vurguladı .

SÖZCÜ Gazetesi'nin vefat ve başsağlığı gelirlerinin yüzde 15'inin ilan verenin seçeceği dernek ve vakıflara aktarılmasının sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı maddi sıkıntıların çözümüne katkı sunacağı dile getirildi.

SÖZCÜ'nün bir ilke imza atarak, vefat ve başsağlığı ilan gelirinin bir kısmını ilan sahiplerinin istemesi halinde vakıf ya da derneklerle paylaşmaya karar verdiğini dile getiren Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan “Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bu karardan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) halkımızın güvenini kazanmış bir kurumdur. Bu paylaşımdan ağırlıklı bir pay alacağımıza inanıyorum” dedi.

Çölaşan, SÖZCÜ'nün hayata geçirdiği kampanya ile ADD ve benzer pek çok değerli kuruluşun yaşadığı mali sıkıntıların çözümüne katkı sağlayabileceğini vurguladı.

HAKSIZLIK GİDERİLEBİLİR

“Halkımız bu yolla siyaset eliyle yapılan bir haksızlığın giderilmesine de katkıda bulunmuş olacaktır” diyen Çölaşan “Atatürkçü Düşünce Derneği esasen kamuya yararlı dernek statüsündedir. Yani, faaliyetlerinin toplum için yararlı olduğu devletçe kabul edilmiş bir kurumdur ve bu nedenle de devlet bütçesinden pay alması yasalar gereğidir. Ne var ki; son dönemde bu hak, sadece Bakanlar Kurulu'nun ismen sayarak kabul ettiği bir kısım dernek ve vakıflarla sınırlandırılmış Atatürkçü Düşünce Derneği bu kapsamın dışında bırakılmıştır” diye konuştu.

Kamuya yararlı derneklerin cenazelerde bağış toplayabildikleri halde, yapılan bir yasa değişikliği ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bu hakkının da kullanamaz kılındığında işaret eden Çölaşan, “ADD'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerini yaşatmak ve ileriye taşımak şeklinde tanımlayabileceğimiz misyonu birilerini rahatsız etmiş, biz görevimizi başarıyla yaptıkça Cumhuriyet'in değerleriyle çatışan zihniyet önümüze engeller çıkartmıştır” ifadelerini kullandı.