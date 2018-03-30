Sözcü Türkiye’ye duyurdu adaletsizlik son buldu

Kadro sınavında, “Lambayı kaç günde bir temizlersin” sorusuna doğru yanıt vermediği gerekçesiyle elenen temizlik görevlisi için Çalışma Bakanlığı harekete geçti. İşçi için “Mülakatta geçti” kararı alındı.

Sivas Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli taşeronlar için yapılan kadro sınavına giren temizlik görevlisine, “Bir lambayı kaç günde bir temizlersin” sorusu yöneltildi. Temizlik görevlisi, “Kirliyse hemen, yoksa 20 günde bir temizlerim” yanıtını verdi. Ancak doğru cevap “Kirliyse hemen, değilse ayda bir” denilerek işçi mülakatta elendi.

“HERKESE ÖRNEK OLSUN”

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız konuyu TBMM'ye taşırken, SÖZCÜ'nün sınav sorusunu manşet haberiyle duyurmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu harekete geçti. CHP Milletvekili Akyıldız, Bakan Sarıeroğlu, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Sinan Aksu ve KYK Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç'un devreye girerek sorunu çözdüğünü açıkladı. Mülakatta elenen temizlik işçisinin durumunun incelendiği ve “Mülakatta geçti” kararının alındığını vurgulayan Akyıldız, “Hepsine teşekkür ediyorum. Diğer bakan ve bürokratlara da örnek olsun'' dedi. KYK'nın ‘Yurt Hizmet Kalite Standartların Uygulama Rehberi'nin ‘Temizlik'' bölümünde, temizlik yapılan yerin türüne göre günlük, haftalık, aylık ve yıllık temizlik periyotları olduğu, rehberde lamba temizliğinin de aylık yapılacak iş tanımı içinde olduğu bildirildi.