Sözcü yazarı Çiğdem Toker’e “Gazetecilik Ödülü”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Sedat Simavi ödülleri sahiplerini buldu. Sanatçı, gazeteci, edebiyat, spor ve bilim insanları kategorilerinde düzenlenen ödül töreninde Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker “Gazetecilik Ödülü”ne layık görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2018 Sedat Simavi Ödül töreni dün akşam Taksim The Marmara Otel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Başak Şengül'ün sunuculuğunu yaptığı tören TGC Başkanı Turgay Olcayto'nun açılış konuşmasıyla başladı. Olcayto, kurucu başkan Sedat Simavi'nin Cemiyete bıraktığı sorumluluğa dikkat çekerek, “Sedat Simavi, Türk basını için çok önemli biri. Sanatçı, karikatürist, gazeteci. Onun bize bıraktığı birçok miras var ama en önemlisi genç gazetecilere şu nasihatidir: ‘Kalemine efendi kal, uşak olmamaya gayret et. Zorda kalırsan kır ama sakın satma.' Sedat Simavi çok önceden bugünkü gazeteciliğin geldiği durumu görmüştür” dedi.

“OLCAYTO: CEZAEVİNDE EN ÇOK GAZETECİ BARINDIRAN ÜLKEYİZ”

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle iktidar ve ana muhalefet partilerinden cezaevindeki gazeteciler için beklentileri olduğunu kaydeden TGC başkanı Olcayto, şöyle konuştu: “Dün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günüydü. Bizde meslek örgütü olarak talepkar olmak durumundayız. OHAL kalktığına göre temel hak ve özgürlükler iade edilsin, cezaevinde gazeteci kalmasın. Çünkü bu ülkemizin bir ayıbı. Bugün cezaevinde en çok gazeteci barındıran ülkelerden biriyiz. Adalet mekanizması ve hukuk üstünlüğü konusunda sıkıntılarımız var. Nesnel ve eleştirel gazeteciliğin önünün açılmasını savunuyoruz. Bunlar yapılırsa Türkiye özgürlük ve demokrasi konusunda bir adım atar. Sanmayın ki bunu sadece AKP için söylüyoruz. Bütün siyasetçilerden beklenti içindeyiz. Ana muhalefet partisi de bu durumlarla ilgilenmiyor.”

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI ÇİĞDEM TOKER’İN OLDU

9 dalda 17 ödül verilen 2018 Sedat Simavi ödül töreninde, Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Cumhuriyet Gazetesi’nde 1 Ekim 2017 – 16 Mayıs 2018 tarihleri arasında yayınlanan, “Kamu İhalelerinde Davet Yöntemi” başlıklı köşe yazıları nedeniyle Gazetecilik Ödülü'ne değer görüldü. Ödülünü TGC Yönetici Kurul Başkanı Sedat Ergin’den alan Toker, yaptığı konuşmada mesleğimizde Sedat Simavi ödülünün her zaman için farklı bir yeri var diyerek “Bu ödüle değer görülmek bir gazeteciye motivasyon vererek, daima erişilmesi gereken bir çıtanın olduğunu gösteriyor. Ben bu ödülü 13 yıl arayla ikinci kez alıyorum. 2005 yılında ilk ödülümü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) aldım. AKM’nin bugün yerinde olmayışı, yıkılarak yok edilmiş olması tek başına çok fazla şeyi temsil ediyor ve anlatıyor. Bu ödülü gazeteciliğin pek çok farklı yerden ve alandan kuşatma altında olduğu bir dönemde almanın da ayrı bir önemi var. Bunu bir olumsuzluk anlamında söylemiyorum. Gazetecilik bu kuşatma altında dahi halkın haber alma hakkı için ısrarlı ve istikrarlı olmayı gerektiriyor. Bende bu ödülü gazeteciliği her koşulda, özgürlüğünden dahi yoksul kalma pahasına sürdüren ve bunda kararlı olan meslektaşlarım adına kabul ediyorum” şeklinde konuştu.

TELEVİZYON HABER ÖDÜLÜ FOX TV'NİN

Fox TV’de 8-9 Mayıs 2018 tarihlerinde yayınlanan “Hastane Var Doktor Yok-Taşımalı Sağlık Sistemi” haberiyle kameraman Ferhan Güler ve muhabir Emre İzkübarlas ödül aldı.

Seçici Kurul ayrıca Emrullah Erdinç'i Kanal D Televizyonu’nda 3 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan “Karakolda ‘Dayak’ İddiası” adlı haberi nedeniyle övgüye değer gördü.

RADYO ÖDÜLÜ YAVUZ OĞHAN’IN

RS FM’de 22 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan “Yavuz Oğhan’dan’ Bide Bunu Dinle-Nazlı Ilıcak’ın Oğlu Mehmet Ali Ilıcak: Anneme Kefil Olamam ki!” adlı radyo programı nedeniyle radyo ödülü Yavuz Oğhan’a verildi. Seçici Kurul, Gizem Aras’ı da TRT Radyo 1’de 6 Ocak ve 17 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan “Beşik (1 ve 7. Bölümler) adlı radyo programı nedeniyle övgüye değer gördü.

TV BELGESEL ÖDÜLÜ YAĞIZ ŞENKAL’IN

NTV’de 5-7 Ocak ve 8 Mart 2018 tarihlerinde yayınlanan “Güncel Dosya: Kadın Cinayetleri” adlı belgeseli nedeniyle tv belgesel ödülü Yağız Şenkal’a verildi.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ EVRENSEL GAZETESİ’NDEN SEFER SELVİ’NİN

“Dua Çiçeği” adlı romanıyla edebiyat ödülü Kamuran Şipal’a verilirken, Evrensel Gazetesi’nde çizdiği “Güncel Siyasi” karikatürleri nedeniyle Sefer Selvi de ödül aldı.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ TURAN AKINCI’NIN

“Beyoğlu: Yapılar, Mekanlar, İnsanlar (1831-1923)” adlı eseri nedeniyle sosyal bilimler ödülü Turan Akıncı’ya verildi. Seçici Kurul, Büşra Sanay’ı “Kardeşini Doğurmak: Türkiye’de Ensest Gerçeği” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ PROF. DR. AHMET KERİM AVCI’YA VERİLDİ

“Su-Gazı Değişimi Sürecinin Isı Değiştiricili Mikrokanal Reaktör Düzeninde Modellenmesi ve Benzetimi” adlı eseri nedeniyle fen bilimleri ödülü Prof. Dr. Ahmet Kerim Avcı’ya verildi.

Doç. Dr. Cem Sevik’i “İki Boyutlu Petek Yapıların Örgü Termal Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme: Grafen, h-BN, h-MoS2 ve hMoSe2” eser, nedeniyle seçici kurul tarafından övgüye değer gördü.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ DOÇ. DR. ÖZGÜR ÖKTEM’İN OLDU

“Endojen c-Jun N-terminal Kinaz(JNK) Aktivitesi: Normal ve Malign Granüloza Hücreleri Arasındaki Sınır” başlıklı çalışması nedeniyle sağlık bilimleri ödülü Doç. Dr. Özgür Öktem’e verildi.

Prof. Dr. Volkan Seyrantepe’yi “Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde ‘Murin’ sialidaz Neu3 GM2 Yıkımı ve Bypas’ı Kolaştırır” başlıklı çalışması nedeniyle seçici kurul övgüye değer gördü.

SPOR ÖDÜLÜ VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIM’ININ OLDU

“Avrupa Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu” olması nedeniyle spor ödülü Vakıfbank kadın voleybol takımına verildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı “FIVB Voleybol Milletler Ligi Dünya 2.si” olması nedeniyle seçici kurul tarafından övgüye değer gördü.

TÖRENE KİMLER KATILDI?

Törene, Basın İlan Kurumu İstanbul Şube Müdürü Mehmet Köşker, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Fügen Toksü, TGC Onur Kurulu Üyesi Engin Köklüçınar, TGC Onursal Üyeler Turgay Atasü, Rüştü Bozkurt, TGC Balotaj Kurulu üyeleri Haşmet Yavuz, Serkut Bozkurt, TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı ve Milliyet Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, Hürriyet Araştırma Müdürü Mesude Erşan, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi İstihbarat Müdürü Celal Korkut, FOX TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Cumhuriyet Gazetesi Çizeri Kamil Masaracı,TGC Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Yasemin Arpa, Ayhan Şahenk Vakfı Genel Müdürü Zafer Nuri Eraslan, ÇGD İstanbul Temsilcisi Uğur Güç, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Güngör, gazeteciler Emine Munyar, Arif Kızılyalın, Ali Er, Garbis Özatay, Tuluhan Tekelioğlu, Ali Kılıç, Zafer Atay, Miyase İlknur, Abuzer Doker, ailem.com editörü Ayşegül Aydoğan, TGC Hukuk Danışmanı Av. Gökhan Küçük, Yeniçağ Gazetesi'nden Zeki Efe katıldı.

