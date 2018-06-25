Sözcü yazarı gazeteci Yılmaz Özdil’den son dakika seçim yorumu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "YSK'nın açıklama yapmasını beklemek ölüden öpücük beklemeye benzer" dedi.

Yılmaz Özdil, “YSK açıklamadan bir parti genel başkanının seçimi açıklaması zaten o seçimin seçim olmadığını gösteriyor. AA’nın birkaç gün önce medyaya yansıdığı şekilde nasıl yansıdıysa bugün ekranlarda görünen sonuç birebir aynı. Şu anda fiilen Türkiye’de anayasa suçu işleniyor. YSK’nın açıklama yapmasını beklemek ölüden öpücük beklemeye benzer. Yüksek Seçim Kurulu başkanı zaten YSK başkanı olsaydı 1800 kere istifa ederdi. Bu adamların mutlaka göz ardı edilip direk başta İnce, Akşener ve Karamollaoğlu’nun açıklama yapması gerekir. Şu anda bizim oyumuzu gasp ediyorlar” dedi.