Sözcü’nün FETÖ’cü olduğuna kimse inanmıyor!

Sözcü'ye yönelik ikinci kumpas davasına; hukukçusundan, akademisyenine, siyasetçisinden, hükümete yakın gazetecisinden kadar bir çok isimden tepki gelmeye devam ediyor. NTV'de ekrana gelen Siyasi İşler programının dünkü bölümünde de Sözcü'ye yönelik açılan son dava masaya yatırıldı. Ahmet Arpat'ın sunduğu programın konuklarından Mehmet Barlas, Okan Müderrisoğlu, Burhanettin Duran ve Gülfem Saydan Sanver söz konusu iddianamenin içinin ne kadar boş ve hukuken anlamsız olduğunu anlattılar.

Programın konuklarından Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas süreci ilginç bir örnekle tanımladı. Barlas “Soğuk Savaş bitmeden önce KOMEKON (Komünist ortak pazar) vardı. Moskova’daki sekreterlik her ülkeye müdahale ederdi. Çekoslovakya o zaman Deniz Ticaret Bakanlığı kurmaya kalkmış ve hemen KOMEKON Genel Sekreterliği ‘Sizin deniziniz yok. Deniz Ticaret Bakanlığı kuramazsınız’ demiş. Çek Dışişleri Bakanlığı da buna karşılık ama ‘Sovyetler Birliği’nde de Adalet Bakanlığı, Bulgaristan’da da Kültür Bakanlığı var’ demiş. Şimdi artık Soğuk Savaş geride kaldı. Burada hukuk var olmalı. İnsanlar yazdıklarından düşündüklerinden ötürü durmadan bir yerden acaba FETÖ’cü mü vesaire diye durmadan yargı önüne çıkıp gözaltına alınmak, tutuklanmak korkusuyla yaşamamalı. Sözcü’nün iki yazarı bir takım şeyler yazmışlar. Yazdılarsa yazdılar. Bunun için savcının hapis cezası istemesi bence çok yersiz. Yeter artık. Türkiye’de artık gerçekten hukukun üstünlüğü, düşünce özgürlüğü kutsanmalı ve artık bu luzümsuz davalar açılmamalı.” diye konuştu.

GÜLFEM SAYDAN SANVER: HİÇBİR GAZETECİ YAZDIKLARI İÇİN YARGILANAMAZ

Siyaset İletişim Uzmanı Gülfem Saydan Sanver ise “Bence bu dava ve bu konuda yargılanan diğer isimler biraz gündemin kaymasına neden oluyor. Yani siz herkesi bu suçtan suçlamaya başladığınız zaman gerçekten suçladığınız insanlarla ilgili de soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Bu doğru bir yöntem değil. Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanıyor olmamız lazım. Hiçbir gazeteci bence yazdığı yazılarla ilgili yargılanmamalı. Ancak demokrasiyi o zaman oturtabileceğiz. Özgür bir tartışma ortamına girdiği zaman. Kaldı ki bahsi geçen isimlerin iddia olan yazıları hangileri bilmiyorum ama genel olarak baktığımız zaman zaten böyle bir tutumlarının olmadığını biliyoruz. Sözcü Gazetesi de defalarca bunu dile getiriyor, yazılarını gösteriyor. Bu da işte biraz konuların tabanı sarsmasına neden oluyor. Toplumda güvensizlik oluşuyor. Yani o da yargılanabilir, bu da yargılanabilir. Ağzımdan çıkan bir kelimeyle bende yargılanabilir miyim, olabilir mi gibi. Bu da huzursuzluğa neden oluyor. Toplumda bu tarz huzursuzluklar demokrasinin bize tam olarak yerleşmemesini de yol açıyor. Bunun son derece üzücü olduğunu düşünüyorum.” yorumunda bulundu.

SABAH YAZARI MÜDERRİSOĞLU: SÖZCÜ İÇİN FETÖ ELBİSESİ DENENDİ AMA ÜZERİNE OTURMADI

Bir diğer Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu ise şunları söyledi; “Bu konuda birkaç şeyi sadeleştirerek çok kısaca söyleyeyim” dedi ve şu tespitlerde bulundu; “Sözcü Gazetesi mevcut medya düzeni içerisinde kendisini muhalif olarak konuşlandırmış bir yayın organı. En azından böyle tanımlıyor. Aslında klasik bir sistem eleştirisi ve sistem muhalifi de değil. Mutlak olarak ortak paydası iktidar karşıtlığı üzerine konuşlandırılmış. Bu anlamda iktidar karşıtlığı Sözcü Gazetesi’nin varlığının ana nedeni halinde. Ama muhalefet çerçevesinde bir yayın organı olarak kendisini konuşlandırdığında muhalefeti susturma algısının oluşması burada çok büyük bir handikap. Bugün reform eylem grubu toplantısı yapıyorsunuz, 4 bakanı bir araya getiriyorsunuz, Ocak ayında yeni yargı stratejisi ve Türkiye’nin bu algısını düzeltmek için hamle yapacağınızı söylediğiniz zaman Sözcü’yle ilgili bir iddianame ortaya atılması ister istemez toplumun bir kesimini daha güçlü konsole ediyor. Yargıyla ilgili başka soru işaretleri oluşturuyor. Ben işin yargısal tarafına baktığımda da şunu görüyorum; FETÖ’ye karşı olmak, FETÖ’cü olmamak ya da FETÖ’yle benzer bir aksiyon içinde olmamak anlamına gelmez biçimde bir mimari kurmaya çalışıyor. Savcı iddianamesinde diyor ki; ‘FETÖ’nün kendisi bile bana alalen karşı olabilirsiniz, alanen küfredebilirsiniz kendinizi gizlemeniz için’ diye. Şimdi bu klasik FETÖ taktiğini dönüp muhalif kimliğiyle hatta zaman zaman FETÖ’nün argümanlarını kullanmış olması nedeniyle dönüp Sözcü üzerine giydirmeye çalıştığınızda… Denendi bu elbise oturmadı Sözcü’nün üzerine. Veya toplumun önemli bir kesimi reddetti. Sanki Türkan Saylan’a Ergenekon süreci içerisinde yapılan operasyonun bir karşı dengesi ya da bir karşıt örneği gibi algılanıyor. Bu da handikap. Dolayısıyla işin bir bütün içinde de bakıldığında bu yargı mantığı bir süre sonra kendini doğrulamak için başka bir hırsla da hareket ediyor. Yargı açısından zor bir nokta. Buradan FETÖ’cü bir karakter ortaya çıkarmak biraz zorlama gibi duruyor.”