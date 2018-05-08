SÖZCÜ’nün kampanyası örnek bir davranış oldu

LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, “Halk arasında bir söz vardır; ‘Yeniden doğarız ölümlerle’ diye... Bu kampanyayla artık kaybedilen bir sevdiğiniz veya yakınınız bir lösemili çocuğa hayat verebilir” dedi.

SÖZCÜ'nün vefat ve başsağlığı ilanları kampanyasına destek veren Üstün Ezer, “Sözcü Gazetesi'nin vefat ilanlarından elde edeceği geliri sivil toplum kuruluşu ile paylaşması örnek bir davranıştır. Gazetenin bu kampanyasının uzun süreli olmasını temenni ediyorum” dedi. Bu konuda LÖSEV'in yıllardır büyük bir hizmet verdiğini vurgulayan Ezer, “Camilerde cenaze törenlerinde çelenk veya kaybedilen kişilerin yakınlarına başsağlığı sertifikası gönderiyoruz. Halk arasında bir söz vardır: ‘Yeniden doğarız ölümlerle.' Kaybedilen bir sevdiğinizin veya yakınınız, lösemili bir çocuğa hayat verebilir” diye konuştu. Ezer, böylece büyük acılar ve boşluklar bırakarak aramızdan ayrılan bir yakınımızın artık iyileşen bir lösemili çocuğumuzun yüreğinde yaşayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Gazetede yayınlanan vefat ve başsağlığı ilanlarının geliri ve cenazesinde, camilerdeki uğurlama törenlerinde konulacak bir LÖSEV çelengine veya bir vefat sertifikasına yapılacak bağışlar, lösemili çocuklarımızın tamamen parasız tedavilerine aktarılmaktadır. Bu sayede sizlerin acısı hafiflerken, merhumun ruhu şad olacak, lösemili bir yavrumuzun annesinin yüzü gülecektir.”

Çocuk nobeli aldı

Üstün Ezer'in LÖSEV'deki başarısı kıtaları aştı ve çocuk haklarını korumada dünyanın önemli kuruluşlarından biri olan World of Children (Çocukların Dünyası Vakfı) tarafından ‘Çocuk Nobeli' alan ilk Türk oldu. New York'ta 2 Kasım'da düzenlenen törende ödülünü alan Ezer'i aralarında Hollywood yıldızları, diplomatlar, ünlü gazete ve televizyon yıldızlarının da bulunduğu yaklaşık 500 davetli ayakta alkışladı. Ezer, 16 yıldır ilk kez bir Türk'e verilen ödülü alırken “Bu ödülü lösemili çocuklara adıyorum” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN 20 YILDIR ÇALIŞIYOR

LÖSEV, 20 yılda sayıları 25 bini bulan lösemili çocuk ve yetişkin hastalar ile ailelerine umut oldu… 20 yıl önceki tedavi başarısı yüzde 20'lerden bugün yüzde 92'lere çıktı. Sadece 2010-2017 yılları arasında ailelere yapılan yardımlar da 145 milyon 730 bin lirayı geçti.

Bu yıl 20. kuruluş yılını kutlayan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) lösemide yüzde 20'lerdeki tedavi başarısını yüzde 92'ye çıkaran, gecesini, gündüzünü hastalara veren bir vakıf haline geldi. Kurucusu ise yaşamını lösemili çocuklara adayan doktor Üstün Ezer. Onlar sadece hastalığa yakalanan çocukları değil, aileleri de sarıp sarmalıyorlar. Lösemide başarının iyi bir yaşam ve tedavi olduğunu söyleyen Üstün Ezer, LÖSEV'in çocuklara ve ailelerine bu şartları parasız sağladığını anlattı. Geçen yıl, dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olan World of Children (Çocukların Dünyası) Vakfı tarafından ‘Çocuk Nobeli' alan ilk Türk olarak tarihe geçen Ezer, LÖSEV'in 20 yılını SÖZCÜ'ye anlattı.

– LÖSEV nasıl kuruldu?

Öğretmen anne babam 5 yaşındayken evde yalnız kalmayayım diye 1. sınıfa yazdırdı beni. O sene aşı olurken karar verdim doktor olmaya. Bana sordular ‘neden' diye? ‘Ölüme çare bulacağım' dedim. Çocuk doktoru ve hematolog oldum. Hekimlik bir yaşam biçimi. Sizin artık hayatınızın büyük kısmı hastanıza ait. Çekip gidemezsiniz. Ben hayatımda hiçbir zaman 9 günlük bayram tatili yapmadım. Hayatımı tıbba adadım. Karşıma lösemili çocuklar çıktı ve ‘ölmemeliler' dedim. Bir grup arkadaş LÖSEV'i kurduk. Bugün yaptığım işten çok mutluyum.

– 20 yılda neleri değiştirdiniz?

20 yıl önce ülkemizde lösemi; kurtuluşu olmayan, maalesef amansız bir hastalıktı. Tarık Akan'ın Canım Kardeşim filmindeki gibi sonu kötü biten bir kaderdi. Biz 20 senede bu ülkeye, löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu, maskeli, saçları dökük yavrularımızın iyi koşullarda, en iyi tedavileri alırlarsa iyileşebileceklerini gösterdik. 1990'lı yıllarda yüzde 20'lerin altında olan iyileşme başarısını bugün yüzde 92'lerin üzerine çıkarttık. Bugün için Avrupa ülkelerini geçmenin, Amerika hastaneleri ile yarışmanın heyecanı içindeyiz. Bu başarıdaki sırrımız, çocuklarımıza verdiğimiz sonsuz sevgidir. Yine bu başarının gerçek kahramanları da bu savaşı kazanan lösemili çocuklarımızdır.

– LÖSEV şimdiye kadar kaç kanserli çocuğa ve ailesine umut oldu?

Kurulduğumuzda 30-35 çocuğumuz vardı. Yıllar içerisinde arttı ve bugün kayıtlı hasta sayımız 24 bin 980'dir. Hastalarımıza aylık maddi para yardımından, taze et ve et ürünlerine, giyim ve kırtasiyeden bulunmayan ilaçlara kadar yüzlerce konuda yardımlar yapıyoruz. En önemlisi de hem hastalarımızın hem de bütün Türkiye'nin umut ortağı oldu LÖSEV. Hastalarımıza ‘Diren, savaş, sen kazanacaksın' diyerek umut veriyoruz. Öte yandan da ülkemizin geçmekte olduğu zor günlerde iyileşen çocuklarımızın ve ailelerinin sevincini paylaşarak herkese moral aşılıyoruz.

Sadece tedavi değil, moral de veriyor

– LÖSEV'in başarısının sırrı nedir?

Başarımızı sağlayan şey hastaların mutluluğunu ailelerinin sorunlarını çözüyor olmamız. Biz çocuklara değer verip sevgimizi aktardık. Moral verdik. Hayata dair hedefler rüyalar görmeleri için çok motive ettik. Onları sağlam birer ağaç haline getirdik. Ben başarımızda bunların çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Belki bu dünyaya da model olarak sunulabilir. Çünkü sadece kemoterapi vermekle olmuyor. İyi bir hijyen sağlayacaksınız, iyi besleyeceksiniz, moralini düzelteceksiniz, gezilere götüreceksiniz. Ailesinin sorunlarını çözeceksiniz. Bütün bunlarla biz yüzde 100 başarıyı neden yakalamayalım diyoruz.

LÖSEV neler yapıyor?

– Evlerinde ziyaret ederek çocukların hayalindeki yatak odası takımından mutfaklarındaki beyaz eşyalara kadar eksiklerini tamamlıyor.

– Türkiye'nin dört bir tarafındaki hastanelere acil yardım paketleri gönderiyor.

– Bütün lösemili çocuklara 6 ay süre ile ayda 750 TL tutarında sağlık yardımı yapıyor.

– Her lösemili çocuğa giysiden kırtasiyeye, kurban etinden buzdolabına kadar tüm ihtiyaçlarını kargo ile evlerine kadar götürüyor.

– LÖSEV TIR'ı bütün hasta çocukları kucaklamak için kentleri geziyor.

– Tedavisi devam eden lösemili çocuklara LÖSEV ana, ilk ve orta okullarında tamamen ücretsiz kolej eğitimi veriyor.

– Çocukların tedavileri bittikten sonra da en az 5 sene izliyor, ileride ortaya çıkabilecek ilaçların yan etkilerini önleme çalışmaları yapıyor.