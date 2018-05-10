SÖZCÜ’nün vefat ilanı kampanyası bir kızın okumasına katkı sağlayacak

SÖZCÜ'nün vefat ilanı kampanyasına ilgi sürüyor. SÖZCÜ'nün bir ilke imza atarak, vefat ve başsağlığı ilan gelirlerinin yüzde 15'ini ilan verenlerin seçeceği dernek ve vakıflara aktaracak olması büyük ses getirdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel, "Aldığımız bağışlarla bir kızımızın okumasına katkıda bulunacağız” dedi.

SÖZCÜ'nün bir ilke imza atarak, vefat ve başsağlığı ilan gelirlerinin yüzde 15'ini ilan verenlerin seçeceği dernek ve vakıflara aktaracak olması büyük ses getirdi. SÖZCÜ tarafından bir ilk olarak gerçekleştirilen vefat ilanı kampanyası destek görüyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel, SÖZCÜ'nün kampanyasının çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Aysel Çelikel “Bu şekilde aldığımız bağışlar bir kızımızın daha okumasına katkıda bulunacaktır. Bunu ilk başlatan SÖZCÜ oldu. Unutulmayacak bir olay. Bunu Çağdaş Yaşam’ın tarihine altın harflerle yazacağız” dedi. 2 sene önce Kalite Derneği’nden mükemmellikte yeterlilik üç yıldız ödülünü aldıklarını anlatan Aysel Çelikel şöyle devam etti “Bu ödüller genelde şirketlere verilirmiş. Sivil toplumda nadir olduğunu söylediler ama biz başvurduk. Kendimizi siyasete karşı korumak adına da başvurduk. Çünkü 2009 yılında bir darbe yedik. Şubelerimiz basıldı. 5 sene davalarla uğraştık ama sonunda bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Kurumsallaşmayı da başarıyla tamamladık. Şimdiki hedefimiz tüm şubelerimizin aynı düzeye gelmesi. Şu an ki amacımız elimizdeki projeleri daha aktif ve canlı şekilde uygulayabilmek.”

Topluma mal olan önemli dernek ve vakıflar tarafından örnek gösterilen kampanya için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel “Bu şekilde aldığımız bağışlar bir kızımızın daha okumasına katkıda bulunacaktır. Bunu ilk başlatan SÖZCÜ oldu. Unutulmayacak bir olay. Bunu Çağdaş Yaşam'ın tarihine altın harflerle yazacağız” dedi. 2 sene önce Kalite Derneği'nden mükemmellikte yeterlilik üç yıldız ödülünü aldıklarını anlatan Aysel Çelikel şöyle devam etti “Bu ödüller genelde şirketlere verilirmiş. Sivil toplumda nadir olduğunu söylediler ama biz başvurduk. Kendimizi siyasete karşı korumak adına da başvurduk. Çünkü 2009 yılında bir darbe yedik. Şubelerimiz basıldı. 5 sene davalarla uğraştık ama sonunda bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Kurumsallaşmayı da başarıyla tamamladık. Şimdiki hedefimiz tüm şubelerimizin aynı düzeye gelmesi. Şu an ki amacımız elimizdeki projeleri daha aktif ve canlı şekilde uygulayabilmek.”

ATATÜRK'ÜN IŞIĞINI TOPLUMA YAYIYORUZ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel'in kapısını çaldığımızda, 19 Mayıs'ta yapılacak Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Tören hazırlıklarının telaşı ve heyecanı yaşanıyordu. 29 yıl önce ÇYDD'nin kurucuları arasında olan Çelikel, Türkan Saylan'ın vefatının ardından genel başkanlık görevini 9 yıldır yürütüyor. Bugüne kadar binlerce kız çocuğunun okula gönderilmesini sağlayan ÇYDD yine binlerce üniversiteli gence sağladığı burs ve eğitimlerle onları geleceğe hazırlıyor. Aysel Çelikel, derneğin 29 yılda başardıklarını SÖZCÜ'ye anlattı…

– Derneğin kuruluşunun 29. yılını geçen ay kutladınız. Bugün de hummalı bir hazırlık var…

Türkan Saylan vefat ettiği zaman ‘biz onu en iyi şekilde bilim ve ve sanat ödülleri ile anabiliriz' diye düşündük. Bu yıl onun adını taşıyan bilim ve sanat ödüllerinin 8.'sini veriyoruz. Türkan Saylan'ı anma törenlerinin ise 9'uncusunu düzenliyoruz. Bizim 29 yılda yaptığımız projeler vardı bunlar devam ediyor. Çağdaş Yaşam deyince insanların aklına hep burs geliyor. Ama bursun yanında pek çok eğitim programını da uyguluyoruz. 29 yılda 104 bin öğrenciye ulaşmışız. Her bir öğrenci okuyabildiği sürede bu bursu alıyor.

– Burslar kızlara mı veriliyor?

Üniversite burslarımız kız erkek fark etmiyor. Ama ilkokul ve lisede kızlara destek veriyoruz.

– Yılda kaç öğrenci burs alıyor?

Bu yıl 13 bin öğrenciye burs verdik ama bu sayı içinde devam eden burslar da var. ÇYDD burslarına son 2 yıldır internetten başvuruluyor. Ancak şubelerimizin olduğu yerlerdeki okullarda okuyan öğrencilerin başvurularına ağırlık veriyoruz. Şubelerimiz de öğrencileri mülakata alıyor.

– Hangi kurumla konuşsak eğitim burslarına talebin çok olduğu söyleniyor. Her öğrenciye nasıl yetişilecek?

İşte burada sizin yaptığınız projenin önemi devreye giriyor. Vefat ve başsağlığı ilanlarından bizlere pay veriyorsunuz. Bu bizim için büyük mutluluk. Sadece para almak değil, halkla bütünleşmek açısından da önemli. Çünkü biz bağışlarımızı artık kurumlardan çok bireylerden alıyoruz. Bu şekilde aldığımız küçük de olsa bağışlar bir kızımızın daha okumasına katkıda bulunacaktır. Bunu ilk başlatan SÖZCÜ oldu. Galiba ilk ilanı veren de ÇYDD'ye bağışlanmasını istemiş diye duyduk. Bu unutulmayacak bir olay. Bunu Çağdaş Yaşam'ın tarihine altın harflerle yazacağız.

KÜLTÜR VE SANATA DESTEK

– Başka neler yapıyorsunuz?

Biz öteden beri Türkan Hanım'la birlikte kız öğrenci yurtları, köy okulları, kütüphaneler ve çeşitli etkinlikler yaptık. Ben göreve geldiğim 9 yıl içinde yeni projeleri de hayata geçirdik. Bu projelerin başında eğitim evleri geliyor. Biz çocukların gençlerin ve isterlerse kadınların sosyal gelişimlerini sağlamaları için eğitimler veriyoruz. Ama bu eğitim kültür ve sanat türünde bir eğitim. Yani ders anlatmıyoruz. Biz onların resim, müzik, tiyatro, bale, folklor gibi çeşitli kültür sanat dallarında yetişmelerini sağlıyoruz. Kadınlarla El Ele, Gençlerle El Ele, diye iki programımız var. Deniz Yıldızı projemizle isteyen gençlerin katıldığı programda doğru düşünce, iletişim kurma gibi eğitimler veriliyor. Mentorluk projemiz var. Çünkü öğrencilerin diploma almaları tek başına işe yaramıyor. Çocuk kulüplerimiz gençlik ve çevre birimlerimiz var. Gençlerin ufkunu açıyoruz. Türkiye genelinde 110 şubemiz var.

Öğretmenlerimiz en büyük bağışçılarımız

– Bağışlarımızı kurumlardan çok bireylerden alıyoruz dediniz. Bir düşüş mü var?

İlk kurulduğumuzda kurumsal bağışlarımız vardı. ‘Baba Beni Okula Gönder' “Kardelenler” gibi büyük projeler yaptık. Ancak o kurumlardan bir kaç senedir destek alamıyoruz. Bağışçı başka kurumlardan alıyoruz ama en önemlisi bireysel bağışlar ile vasiyetnameler. Belki yüzün üzerinde vasiyetname var. Bunlar genelde saygıdeğer öğretmenler oluyor. Bizleri yetiştirdiler ama destek vermeye devam ediyorlar. Mali hiçbir sıkıntımız yok. Toplum bizi ayakta tutuyor. O yüzden ben hep diyorum ki ÇYDD topluma mal olmuştur ve toplum desteğiyle ayakta durmaktadır. Bunun için de hep yaşayacak. Atatürk'ün ışığını toplumun her köşesine yaymaya devam edecek.

– Zor günler yaşamasına rağmen ÇYDD halkın güvenini hiç kaybetmedi. Bunu nasıl sağladı?

Ben bunu saygın ve güvenilir çizgimizi hiç bozmamamıza bağlıyorum. Biz Atatürk Cumhuriyeti'nin kazanımlarını ve topluma kattığı bütün güzel değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yenilenmesi için mücadele ediyoruz. Atatürkçü gençler yetiştiriyoruz.

29 yılda neler yaptı?

– 68 bin 400 ilk ve ortaöğretimdeki kız öğrenciye ve 34 bin 150 üniversite öğrencisine burs verdi.

– 769 anasınıfı ve 565 oyun parkı kuruldu.

– 21 eğitim ve kültür evi açıldı.

– 2 lise, 17 derslikle 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu, 1 üniversite eğitim birimi yaptırılıp devlete teslim edildi.

– 30 okula tam donanımlı kütüphane kuruldu. Kitap toplama kampanyaları ile 5 milyondan fazla kitap ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

21 Eğitim evi var

2011'den beri devam eden proje, öncelikle yerelde göç almış ve ekonomik olarak yoksun bölgelerdeki yurttaşlara ulaşarak; çocukların, gençlerin ve kadınların, sosyal gelişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye çapında 21 eğitim evi bulunuyor. Bunun yanı sıra mentorluk projesi ile üniversiteli gençler çalışma hayatına hazırlanıyor. Çocuk kulübü ise ilköğretim çağındaki çocuklara destek veriyor.

Gençlik etkinlikleri ve projeleri

ÇYDD'ye bağlı Çağdaş Gençlik Birimi tarafından 11 yıldır Çanakkale Şehitler Abidesi Buluşması adı altında 40-50 şubeden 2000 gencin katılımıyla şehitlik gezisi yapılıyor. Yine her yıl yaklaşık 2500 gencin katılımıyla Anıtkabir Buluşması yapılıyor. 20 yıldır gençlik kurultayı yapıyor, 2010'dan beri adı Türkan Saylan Gençlik Kurultayı oldu.