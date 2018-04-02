Sözcü’ye ‘En Harbi Gazete’ ödülü

Harbiye Leo Kulübü Derneği'nin düzenlediği Dağ Çiçekleri Ödül Töreni'nde bu yıl Sözcü "En Harbi Gazete" ödülüne layık görüldü. Gazete adına ödülü alan Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ferda Öngün "Sözcü Gazetesi, bu mertliği ve dürüstlüğü ile çok zor bir yıl geçirdi. Arkadaşlarımız cezaevinde yattı, iftiralara uğradık ama bu ödüller bizi motive ediyor" dedi. Törende Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'e de 'yaşam boyu onur ödülü' takdim edildi.

Harbiye Leo Kulubü Derneği’nin bu yıl ilkini düzenlediği ‘Harbi Günler Etkinliği Dağ Çiçekleri Ödül Töreni’ önceki akşam İstanbul’da Akatlar Kültür Merkezi’inde gerçekleştirildi. Derneğin; İzmir, Eskifoça ve Eskişehir’de bulunan iki ayrı köy okulunun tüm ihtiyaçlarını karşılamak düzenlediği program Uğur Dündar ve Müjdat Gezen’in söyleşisi ile başladı

Harbiye Leo Kulübü Derneğinin düzenlediği ankete katılan binlerce kişinin oylamasıyla “En Harbi Gazete” ödülü Sözcü Gazetesi’ne verilirken, gazetemiz yazarlarından Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve duayen tiyatrocu Müjdat Gezen’e de Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Törende İrfan Değirmenci, Okan Bayülgen, Şebnem Bozoklu gibi isimler de ödüle layık görülen diğer isimler oldu.

DÜNDAR: ÜLKEDEN GİTMEK AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZ

Programdaki söyleşide konuşan duayen gazeteci Uğur Dündar gündeme dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

Dündar “Siz medya olarak öne çıkarılması gereken konuları çıkarmaz, tamamen siyasi bir algı yaratmak amacıyla üretilmiş manşetleri insanların gözüne sokarcasına büyüterek

verirseniz, toplum da o algının etkisinde kalır. Ben burada dik duramayan medya mensuplarını, sermaye sahiplerini eleştiriyorum. Türkiye’nin bir aydın ihaneti içerisinde olduğuna kanaat getiriyorum.

Geride bıraktığımız süreçte yıllarca cezaevinde kalan aydınlarımız oldu, hayatlarını kaybedenler oldu, yuvaları dağılanlar oldu. Tehdit altında yaşayanlar oldu. Medya içinde bir daha mesleğini yapmamayı göze alan,

kalemini satmaktansa kırmayı tercih eden çok değerli arkadaşlarımız var. İhanet edenlerin yanında bu ülkeye sonuna kadar sahip çıkanlar da var. Ben şuanda bir başka ülkede yaşayabilecek imkana sahip yurttaşlardan birisiyim. Ama aklımın ucundan bu ülkeyi terk edip gitmeyi geçirmediğim gibi, gidenlerin de yenilgiyi kolay kabul ettiklerini düşünüyorum. Ben bütün dünyayı dolaştım, burası eşi

benzeri olmayan bir cennet. Çocuklarımızın yarınları için gerekirse kendi hayatlarımızdan fedakarlık edelim ama asla ülkemizi terk etmeyelim…” dedi. Uğur Dündar’ın bu sözleri salondaki konuklar tarafından dakikalarca ayakta alkış yağmuruna tutuldu.

Usta sanaçtı Müjdat Gezen ise söyleşisinde geçtiğimiz günlerde Meclis’te yaşanan ‘Atatürksüz ve kadınsız’ tiyatro skandalına dikkat çekerek, “Devletin görevleri arasında sanata ve kültüre yardımcı olmak da var. Bence devlet tiyatroları kapanmamalı ama onlar ısrarla bunu sürdürüyorlar. Sevmiyorlar, tiyatroyu sevmiyorlar, resmi sevmiyorlar, resim günah, heykel günah, tiyatroda kadınlar falan çıkacak sahneye e kadının sahnede görünmesi hoş değil… Bak adam Meclis’te istemedi mesela haklı olarak… Kadınların suçlu olduğu, düzgün giyinmediği gibi bir felsefe ortaya çıkartıp yaymaya başladılar, çok yazık.” diye konuştu.

FERDA ÖNGÜN: BU ÖDÜLLER BİZİ MOTİVE EDİYOR

Söyleşinin ardından Sözcü Gazetesi adına ‘En harbi gazete’ ödülünü alan Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ferda Öngün ise “Ben bu ödülü kendi adıma değil, 600 kişilik koskoca bir aile adına alıyorum. Dolayısıyla hem bunun büyük bir onuru var hem de burada olmanın ayrıcalıklı bir güzelliği var. Böyle ödül törenlerinde gördüğüm bir şey var; sanıyorum hep Atatürk’te buluşuyoruz. Buraya gelirken TDK’dan ‘Harbi’ kelimesinin karşılığına bakmıştım, bize çok uyuyor. Açık, dürüst ve mert demek. Sözcü gazetesi bu mertliği ve dürüstlüğü ile çok zor bir yıl geçirdi. Arkadaşlarımız cezaevinde yattı, iftiralara uğradık ama bu ödüller bizi motive ediyor” dedi.

Ferda Öngün’ün bu konuşması salonda büyük bir alkış aldı.