Son dakika… Sözcü iddianamesine tepki yağdı

Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru hakkında düzenlenen FETÖ iddianamesine sosyal medyada tepki yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında 15 yıla varan hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar: SÖZCÜ ve yazarlarından FETÖ’cü çıkmaz, FETÖ’nün korkulu rüyası çıkar!..

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: @gazetesozcu yazarları Necati Doğru ve Emin Çölaşan ile Genel Yay. Yön. Metin Yılmaz, İnternet Yay. Yön. Mustafa Çetin ile İnternet Haber Koor. Yücel Arı hakkında FETÖ'ye yardım ettikleri gerekçesiyle hapis isteniyor. Adalet ayaklar altına alınmaya devam ediyor.

CHP’nin 25. ve 26. Dönem milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş: “@gazetesozcu ‘den Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazete çalışanları hakkında “FETÖ”cü suçlaması yöneltmek, akla, vicdana, mantığa ve hukuka aykırıdır. Bu iddianame, yerel seçim öncesi medyaya yönelik bir gözdağıdır ve “SUSUN” işaretidir. SÖZCÜ yazarlarına FETÖ çamuru yapışmaz!” diye yazdı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Canan Yüceer: Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Emin Çölaşan'a, Necati Doğru'ya, @gazetesozcu çalışanlarına ve yöneticilerine “FETÖ”cü suçlaması yöneltmek akla, izana, mantığa, vicdana ve ahlaka sığmaz. AKP, FETÖ ile aynı menzile yürürken bu insanlar sizi uyarıyordu.

Gazeteci Murat Ağırel: İşte bahsettiğim tam da bu..Atasay K. gibi Adil Öksüz ile birlikte ABD ye uçuşları iddianamede belgelenen, hakkında gözaltı kararı olan kişiler rahat rahat gezsin Necati Doğru,Emin Çölaşan gibi gazeteciler FETÖ den yargılansın…Deli saçması!!

Gazeteci Mine Gökçe Kırıkkanat: Emin Çölaşan? İnsaf! İzan!

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu FETÖ'ye yardımdan yargılamak FETÖ'ye göbek attırmak ve muhalif avlamaktır!

Gazeteci Barış Pehlivan: ROK, Nagehan, Küçük, Gülerce değil de, Sözcü yazarları “örgüte bilerek – isteyerek yardım etmiş!” Peh!

Kırmızı Kedi Yayınevi Kurucusu Haluk Hepkon: Zaman'ın imtiyaz sahibi Fettah Tamince'yi, Ömer Faruk Kavurmacı'yı, Mısır'daki sağır sultanın FETÖ ile ilişkisini bildiği bir sürü zengini serbest bırak, uydurma bahanelerle Emin Çölaşan ve Necati Doğru için hapis talep et… Soran olursa da FETÖ ile mücadele devam ediyor dersin.

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