Sözcü ölüm ilanı ile bir çocuk okuyacak! SÖZCÜ’ye vefat ilanı nasıl verilir?

Sözcü ölüm ilanı kampanyası ile bir ilke imza attı. Sözcü gazetesi olarak başlattığımız kampanya ile vereceğiniz VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI ilanlarınızın gelirinin yüzde on beşi, sizin seçeceğiniz bir vakıf veya derneğe bağışlanacak...Sizlerin katkıları ile belki bir çocuk okuyacak belki de bir hasta iyileşecek. Peki Sözcü'ye ölüm ve başsağlığı ilanı nasıl verilir?

Gazetemize vereceğiniz ilanların yüzde on beşini sizin seçeceğiniz bir vakıfa veya derneğe aktarıyoruz. Sözcü Gazetesine vefat veya başsağlığı ilanı vermek için “+90 (212) 290 21 22” numarasını arayabilirsiniz.



LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, gazetemizin vefat ilanı kampanyası için, “Halk arasında bir söz vardır; ‘Yeniden doğarız ölümlerle' diye… Bu kampanyayla artık kaybedilen bir sevdiğiniz veya yakınınız bir lösemili çocuğa hayat verebilir” dedi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel ise, SÖZCÜ'nün vefat ilanı kampanyasının çok önemli bir adım olduğunu dile getirerek “Bunu Çağdaş Yaşam'ın tarihine altın harflerle yazacağız. Aldığımız bağışlarla bir kızımızın okumasına katkıda bulunacağız” dedi.

Topluma mal olan önemli dernek ve vakıflar tarafından örnek gösterilen kampanya için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel “Bu şekilde aldığımız bağışlar bir kızımızın daha okumasına katkıda bulunacaktır. Bunu ilk başlatan SÖZCÜ oldu. Unutulmayacak bir olay. Bunu Çağdaş Yaşam’ın tarihine altın harflerle yazacağız” dedi. 2 sene önce Kalite Derneği’nden mükemmellikte yeterlilik üç yıldız ödülünü aldıklarını anlatan Aysel Çelikel şöyle devam etti “Bu ödüller genelde şirketlere verilirmiş. Sivil toplumda nadir olduğunu söylediler ama biz başvurduk. Kendimizi siyasete karşı korumak adına da başvurduk. Çünkü 2009 yılında bir darbe yedik. Şubelerimiz basıldı. 5 sene davalarla uğraştık ama sonunda bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Kurumsallaşmayı da başarıyla tamamladık. Şimdiki hedefimiz tüm şubelerimizin aynı düzeye gelmesi. Şu an ki amacımız elimizdeki projeleri daha aktif ve canlı şekilde uygulayabilmek.”

ATATÜRK’ÜN IŞIĞINI TOPLUMA YAYIYORUZ

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Aysel Çelikel’in kapısını çaldığımızda, 19 Mayıs’ta yapılacak Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri Tören hazırlıklarının telaşı ve heyecanı yaşanıyordu. 29 yıl önce ÇYDD’nin kurucuları arasında olan Çelikel, Türkan Saylan’ın vefatının ardından genel başkanlık görevini 9 yıldır yürütüyor. Bugüne kadar binlerce kız çocuğunun okula gönderilmesini sağlayan ÇYDD yine binlerce üniversiteli gence sağladığı burs ve eğitimlerle onları geleceğe hazırlıyor.

İLGİLİ HABER Bu kampanya bir kızımızın okumasına yardımcı olacak