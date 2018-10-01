SÖZCÜ’yü okuyup gittiler, ayıba kayıtsız kalmadılar

TTK, 18. Türk Tarih Kongresi öncesinde Anıtkabir ziyaretini son dakika programdan çıkarmıştı. Bu değişim büyük tepki çekti. SÖZCÜ'nün haberini okuyan ve kongreye katılmak üzere Ankara'ya gelen bazı tarihçiler ve akademisyenler tepki olarak Anıtkabir'e gitme kararı aldı. Bu gelişme üzerine bazı TTK yöneticileri de kongre öncesinde sabah saatlerinde Anıtkabir'e gitti.
Fox TV'de Çalar Saat programını hazırlayan Gazeteci İsmail Küçükkaya da dün SÖZCÜ'nün manşetini gösterdikten sonra Tarihçi Ortaylı'nın kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından duyurdu: Ortaylı şöyle dedi:
“Bugün Türk Tarih Kurumu toplantısı öncesinde İlber ((Ortaylı) hocamız Anıtkabir'e gidecek ve özel deftere günün anlamına dair bir mesaj yazacak. Atamıza olan sonsuz teşekkür duygularımızla..”
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