SÖZCÜ’yü okuyup gittiler, ayıba kayıtsız kalmadılar

Türk Tarih Kurumu’nun Anıtkabir ziyaretini iptal etmesine tepki olarak bazı akademisyenler Ata’yı ziyarete gitti. Aralarında Tarihçi İlber Ortaylı’nın da bulunduğu bir grup, mozeleye çelenk koydu, özel deftere düşüncelerini yazdılar.

TTK, 18. Türk Tarih Kongresi öncesinde Anıtkabir ziyaretini son dakika programdan çıkarmıştı. Bu değişim büyük tepki çekti. SÖZCÜ'nün haberini okuyan ve kongreye katılmak üzere Ankara'ya gelen bazı tarihçiler ve akademisyenler tepki olarak Anıtkabir'e gitme kararı aldı. Bu gelişme üzerine bazı TTK yöneticileri de kongre öncesinde sabah saatlerinde Anıtkabir'e gitti.



ORTAYLI'NIN TEPKİSİ

Fox TV'de Çalar Saat programını hazırlayan Gazeteci İsmail Küçükkaya da dün SÖZCÜ'nün manşetini gösterdikten sonra Tarihçi Ortaylı'nın kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından duyurdu: Ortaylı şöyle dedi:

“Bugün Türk Tarih Kurumu toplantısı öncesinde İlber ((Ortaylı) hocamız Anıtkabir'e gidecek ve özel deftere günün anlamına dair bir mesaj yazacak. Atamıza olan sonsuz teşekkür duygularımızla..”

