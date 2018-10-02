Sözleşmeli büro personeli alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR personel alımı sonuçları…

İşkur üzerinden yağılan personel alımı başvurularının ardından gözler sonuçlarda. İş ve Meslek Danışmanı (İMD) sonuçları açıklandı fakat sözleşmeli büro personeli alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Peki İŞKUR sözleşmeli büro personeli başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1141 İş ve Meslek Danışmanı alımı başvuru sonuçları 18 Eylül 2018 itibarıyla açıklandı ama 1078 büro personeli alımı sonuçlarının açıklanmadı. İŞKUR sonuçların ne zaman açıklanacağına dair de henüz bir açıklama yapmış değil. İŞKUR sözleşmeli büro personeli alımı sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

İŞKUR, Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere boş olan pozisyonlar için 2219 Büro Personeli ve İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı yapacağını duyurmuştu. Kurum tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyleydi;

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde; 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı, yapılacaktır.