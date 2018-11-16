Sözleşmeli öğretmenlik taban puan ve kontenjan listesi! MEB’den sözleşmeli öğretmenlik için son dakika açıklaması…

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılacak olan 20 bin öğretmen için alanlar ile başvuruya esas taban puan ve kontenjan listesini açıkladı. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmenlik alımı başvuruları için tarih belli oldu. Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru tarihleri 19-23 Kasım tarihleri arasında alınacak.Sözlü sınav yerleri, 3 Aralık’ta adaylara duyurulacak. Sözlü sınavların tarihi ise 10-31 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulanacak. MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJAN LİSTESİ

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak başvuru, elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://personel.meb.gov.tr adreslerinden) alınacak. Bu başvuruda adaylar, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Kocaeli, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van’daki sınav merkezinin tamamını tercih edebilecek. Başvuru onayları ise il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

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