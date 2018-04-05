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Saadet Partisi 1 Mayıs’ta meydanlara mı çıkıyor?

Hatay'a giden sanatçılara 'Şeker fabrikası' çağrısı yapan Saadet Partisi'nden emekçilerle ilgili dikkat çeken bir hamle daha geldi. Partinin Antalya İl Başkan Yardımcısı Avukat Ali Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partinin 1 Mayıs’ta meydanlara çıkmasını istedi.

Sozcu.com.tr
android-time 23:52 5 Nisan 2018
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Saadet Partisi 1 Mayıs’ta meydanlara mı çıkıyor?
Hatay'a giden sanatçılara 'Şeker fabrikası' çağrısı yapan Saadet Partisi'nden emekçilerle ilgili dikkat çeken bir hamle daha geldi. Partinin Antalya İl Başkan Yardımcısı Avukat Ali Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, partinin 1 Mayıs’ta meydanlara çıkmasını istedi.

Saadet Partisi son günlerde AKP’ye yönelik muhalefetiyle sık sık gündeme geliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Hatay’a giden sanatçılara tepki göstererek “İnşallah güzide sanatçılarımız aynı hassasiyeti şeker fabrikaları için de gösterirler. İşçilerimizle beraber emek türküleri söylerler. Böylece, ‘Külliye'nin değil Türkiye'nin sanatçısı’ olduklarını gösterme imkânı bulmuş olurlar” demişti. Emekçiden yana sergilenen bu tavra partiden katılan başka isimler de oldu. Saadet Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Avukat Ali Aktaş, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Yaklaşan 1 Mayıs ‘Emek ve Dayanışma Günü’ne dikkat çeken mesajda Aktaş, “Saadet Partisi bu 1 Mayıs’ta meydanlarda olmalıdır. ‘Ahlak, Adalet, Özgürlük ve Ekmeğin Hakça Paylaşımı' bayrağını 1 Mayıs’ta meydanlara taşımalıdır. Milli Görüş, emek mücadelesinin barış içinde sürdürülmesinin de öncüsü olmalıdır. Arkadaşlarımız bu konuda da düşünmeliler” ifadelerine yer verdi.

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SP’li Aktaş bu paylaşımdan sonra da sosyal medya hesabından bir anket başlattı.  “#Anket Saadet Partisi 1 Mayıs’ta meydanlarda” anketi düzenleyen Aktaş, kamuoyu yoklaması yaptı.

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Son güncelleme: android-time 23:5705.04.2018
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