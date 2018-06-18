SP Lideri Karamollaoğlu gençlere ‘PUBG’ ve ‘FORTNİTE’ vadetti

Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, gençlere ilginç bir mektup gönderdi. Gençlerin sıkça oynadığı bilgisayar oyunlarından örnekler veren SP lideri, “Gençler; bilgisayarınız PUBG kaldırmıyor diye FORTNİTE’a muhtaç olmayacağınız günler için, Haydi sandık başına. Saadet için oy kullanın’’ dedi.

Mektubunda bilgisayar oyunları ve gençlerin ‘sanal dilini' kullanan Karamollaoğlu şunları yazdı:

“Gençler: Sömürülüyorsunuz. Sadece sizler değil bizler de sömürülüyoruz. Ben faiz ile sömürülüyoruz diyeyim, sizler üniversite mezunu olmanıza rağmen işsizliğe mahkum edilerek sömürüldüğünüzü anlayın. Ben ülkenin bütün gelirleri peşkeş çekiliyor diyeyim, sizler internet dağıtımı tekelini elinde tutan yandaşlar daha fazla kazansın diye PING'iniz yükselmesi olarak anlayın. Ben enflasyon bizi boğuyor, dolar artık durmuyor diyeyim. Sizler CS:GO'da açılan her kasa da fiyatların artması olarak anlayın. Ben çiftçinin aylarca beklediği günlerce çalıştığı alın terinin karşılığı olan ürünün desteklenmediğini söyleyeyim, sizler saatlerini verip hazırladığınız E-SPOR turnuvalarında devletin destek vermediğini anlayın.

Gençler; Kim ne söylerse söylesin siz sadece doğru olanı anlayın ve doğru olanı yapın. Oyunlarda karakter çalmayın, takım arkadaşınızı satmayın, stratejiyi dışarı sızdırmayın. Sanalda fazla takılmayın. Biliyoruz gelecek sanalda ve biz sizin arkanızdayız. Artık oynamanın zamanı geçti, şimdi devir üretme zamanıdır. Zaman değiştirmenin zamanıdır. Gençler; bilgisayarınız PUBG kaldırmıyor diye FORTİNE'a muhtaç olmayacağınız günler için…Haydi sandık başına, Saadet için oy kullanın ve değiştirin.”