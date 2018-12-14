Spor Toto İslami İlimler Fakültesi’ne Diyanet’ten fetva

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin yapımına başlanan yeni binasının Spor Toto tarafından yapılması sosyal medyada bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Spor Toto'yu 'kumar organizasyonunu' olarak görenlerin eleştirileri gözleri Diyanet'e çevirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun konuyla ilgili iki fetvası bulunuyor. Bunlardan birisi “Piyango ya da haram parayla yaptırılan ve halısı alınan caminde namaz kılıp kılınmayacağı” sorusuna yönelik.

Kurulun 2015 yılında verdiği bu fetvasında “Haram kazançla satın alınan halı üzerinde veya inşaatına haram maldan da sarf edilen camide namaz kılındığında bu namaz sahihtir. Çünkü buradaki mahzur, namazın kendisi ile ilgili değil, onu çevreleyen başka bir husus ile ilgilidir.” ifadelerine yer verdiği gözlendi.

‘PİYANGO PARASIYLA HACCA GİDİLEBİLİR”

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun konuyla ilgili verdiği ikinci fetva ise 2017 yılına ait. Kurul “haram parayla hac” sorusuna ilişkin verdiği fetvada da “Gayrimeşru yolla elde edilen para ile hac etmek uygun değildir. Asıl olan, ibadetlerin helal parayla yapılmasıdır. Bununla birlikte haram parayla hacca giden kişinin haccı sahih olup, üzerinden hac yükümlülüğü kalkmış olur. Ancak, gayrimeşru kazancın sorumluluğundan kurtulmak için, bu malı yoksullara veya hayır kurumlarına vererek elden çıkarması ve bir daha işlememek üzere tövbe etmesi gerekir.” ifadelerine yer verdi.