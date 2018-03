Strese ‘zeybekli’ çözüm

Tokat'ta sanayide ve çeşitli meslek grubunda çalışanlar, günün stresini zeybek oynayarak atıyor.

Tokat’ta çoğunluğu sanayide olmak üzere çeşitli meslek gruplarında çalışan 6 arkadaş, sosyal projelere destek veren 600 Evler Mahalle Muhtarı Mücahit Duran’a ‘zeybek’ oyunu öğrenmek istediklerini söyledi. Halk Eğitim Merkezi ile temasa geçen Duran’ın talebi üzerine Karşıyaka Ortaokulunun spor salonunda zeybek kursu açıldı. Sabahları iş yerlerinde çalışan 6 arkadaş, haftanın 4 günü 19.00-21.00 saatleri arasında kursta bir araya gelerek zeybek oyunu öğrenmeye başladı. Yorucu bir tempoda iş yerlerinde çalışanlar, akşamları yorgunluklarını zeybek oynayarak atıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Erdem Dağhan, esnafların talebi üzerine açılan kursun kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek, “Türkiye’nin her değerinin bizler Tokat’ta can bulmasını istiyorduk. Bu sadece bir proje değil Aydın’a, Muğla’ya, Manisa’ya zeybeğin oynandığı her yöreye bir selamdır. Bu selamın karşılığını bulup Tokat’a cevabını bekliyoruz aslında. Arkadaşların çoğunun sanayide çalışması ağır işlerinin olması, bir çok insanın vakit bulamadığı halk oyunlarına vakit bulması onları için büyük bir enerji kaynağı, bizler için mutluluk kaynağı” dedi.

600 Evler Mahalle Muhtarı Mücahit Duran ise muhtarlık olarak birçok kurs faaliyetlerinin olduğunu, bu anlamda kendilerine yeni bir kurs teklifini geri çevirmediklerini belirterek, “Zeybek oyunu bizlerin yiğitliğini simgeleyen figürleri bizlere yakışan bir oyun. O nedenle talep ettiler, faklı bir etkinlik oldu. Bende sanayide esnafım, gerçekten yorucu geçiyor günleri ağır işlerde çalışıyorlar. Akşamda burada günün yorgunluğunu stresini atıyorlar” diye konuştu.

Kurs öğretmeni Fatih Şanlı, kursu aksatmayan öğrencilerinden memnun olduğunu ifade ederek, “Sanayide gürültülü bir ortamda çalışıyorlar. Haftada 4 gün kursumuz olmasına rağmen geliyorlar. Zor değil, gönül konulduğunda yapılabilecek bir oyun” ifadelerini kullandı.

20 yıldır oto tamircisi olarak çalışan Ahmet Kazan, yorucu bir işten sonra arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini, güzel vakit geçirdiklerini belirterek, “Ülkemizin değişik kültürlerini öğrenmek ayrı bir mutluluk veriyor. Yaş olarak biraz estetik isteyen bir oyun olması nedeni ile biraz zorluk çektik. Dolayısı ile biraz hareketler kısıtlanabiliyor. Ama hamlığımızı atlattıktan sonra bir sıkıntı kalmadı” dedi.

Sanayide oto müzik sistemleri üzerine çalışan Haluk Aras da, kursla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

“Harmandalı müziğini dinlediğimizde veya gördüğümüzde figürleri yapmaya çalışıyorduk. Sağolsun muhtarımızdan talep ettik, bizlere önayak oldu. Halk Eğitim Merkezi de sağolsun kursu açtı. Sabahtan akşama kadar iş yerinde çalışıyoruz, akşamın olmasını dört gözle bekliyoruz. Arkadaş gurubumuzla 19.00’da burada toplanıp 2 saat zeybek oynuyoruz. Yorgunluğumuz kalmıyor.”

