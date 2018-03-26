Şu an saat kaç? Saatler ileri mi alındı? İşe gitmek için uyananlar saatleri karıştırdı…

Saatlerin eski sisteme göre ileri alınacağı tarih geldiğinde elektronik aletlerin saatleri otomatik olarak değiştirmesi kafa karışıklığına yol açıyor. Dün sabah yaşanan sorun sonrasında, vatandaşların 'Saat kaç?' soruları haftanın ilk günü olan pazartesi sabahında da sürdü. Peki saatler alındı mı? Türkiye hangi saat diliminde?

İki yıl önce Türkiye'de yeni bir devir başladı ve sabit saat uygulamasına geçildi, sabit saat uygulamasına ayak uyduramayan elektronik aletler yine “Saat kaç?” sorusunu gündeme getirdi. Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Ancak Türkiye bu yıl kış saatine geçmediği için yaz saatine dönüş de yapmadı.

SAATLER ARTIK İLERİ-GERİ ALINMIYOR…

Türkiye'de kış uygulamasına geçilmemesine rağmen elektronik aletler yüzünden kafa karışıklığı yaşandı. Vatandaşlar hala Google üzerinde ‘şu an saat kaç ve saatler ileri alındı mı' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Türkiye’de saatler ileri alınmayacak. Yani duvardaki ve kolunuzdaki saatler doğruyu gösteriyor, Türkiye'de sabit saat uygulamasına geçilmesiyle saatlerin ileri ve geri alınması işlemi durduruldu. İki sene önce kış saati uygulamasına geçmeyen Türkiye, kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçmişti.

GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER

Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.

Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda

Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen

Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan

Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün