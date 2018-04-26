Suç makinası hırsız 50 yıllık hapis cezası aldı

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlar ile hırsızlık zanlıları ve çaldıkları malzemeler yakalandı. Operasyonlarda 20 ayrı hırsızlık suçundan 50 yıl hapis cezalı olan bir şahıs da yakalandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yunus Emre Mahallesinde meydana gelen laptop marka bilgisayar, tablet, notebook ve 3 kol saatinin çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.K.Ç isimli şüpheli göz altına alındı. Müştekinin evinden çalınan 3 adet kol saati şüpheli şahsın üzerinde ele geçirildi. Şüpheli şahsın 20 ayrı hırsızlık olayı şüphelisi olduğu ve 50 yıl 4 ay kesinleşmiş hapsinin olduğu belirlendi.

MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI YAPAN ŞAHISLAR DA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından diğer bir operasyonda ise, otodan hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu iki otodan hırsızlık, 1 bir motosiklet hırsızlığı ve bir elektrikli bisiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen B.T isimli şüpheli çalmış olduğu eşyalarla birlikte yakalandı. Çalınan malzeme ve eşyalar sahiplerine teslim edilirken, şüpheli B.T. ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, Mehmetçik Mahallesi’nde geçtiğimiz ayda meydana gelen 50 bin TL civarında kolye, bayan kol saati, küpe, tek taş yüzük pırlanta ve alyansın çalınması olayı ile ilgili güvenlik kamera görüntülerinden şüpheli üç şahıs tespit edildi. Şüpheli M.K isimli şahsın evinde yapılan aramada müştekinin evinden çalınan bayan kol saati ile birlikte yakalandı. Diğer iki kişi ile ilgili arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, çalınan bayan kol saati müştekiye teslim edildi. İHA