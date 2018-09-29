Suç makineleri gazetecilere hakaretler yağdırdı

Esenler Giyimkent’teki tekstil mağazalarının soyulması üzerine İstanbul Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Giyimkent’te fiziki takip yapan polis ekipleri, 25 Eylül Günü gece 01.00 sıralarında şüpheli bir araç belirledi.
DUR İHTARINA UYMADI, YARALANDI
Belirlenen aracı takibe alan ekipler, bir süre sonra dur ihtarında bulundu. Polisin dur çağrısına uymayan şüpheliler Bağcılar tarafına kaçmaya başladı. Sürdürülen takip sonucu durdurulan araçtan şüphelilerden biri ise düşerek yaralanırken, iki şüpheli ise kıskıvrak yakalandı.
BİNLERCE TEKSTİL MALZEMESİ BULUNDU
Polis ekipleri araçta ve şüphelilerin kullandığı belirlenen depoda arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 4 bin adet tekstil malzemesi ele geçirildi.
SUÇ MAKİNELERİ GAZETECİLERE HAKARET ETTİ
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Bülent A. ile birlikte Alkan D. ve Ednan İ. emniyette sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda Bülent A. ve Alkan D.’nin çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen tekstil malzemeleri emniyette sergilenerek basın mensuplarına gösterilirken, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk esnasında suç üstü yakalanan hırsızlık şüphelilerinin kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Gidin vatan hainlerini çekin. Siz de vatan hainisiniz” şeklinde hakaretlerde bulundu.
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