Suç makinesi çift yakalandı

İstanbul Kadıköy’de kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden para dolu kasaları çalan ve çok sayıda suçtan kayıtları olan imam nikâhlı karı koca yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy civarında artan hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında evlere kapı kilidini kırarak giren ve kasaları alıp götüren biri kadın üç şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu iki şüphelinin kimliği tespit edilerek takip başlatıldı. Yapılan takiplerin ardından S.P. (30) ve Ö.Y. (35) isimli kadın Kadıköy’de gözaltına alındı.

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelilerin imam nikâhlı karı koca oldukları ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerden S.P. nin 16 ayrı suçtan poliste kaydının olduğu ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. S.P.'nin imam nikahlı eşi Ö.Y. nin ise 16 ayrı suçtan kaydının olduğu ve yine hakkında 9 yıl 3 aya kadar kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli karı koca adliyeye sevk edildi.