Suç makinesi kovalamaca sonucu yakalandı

İstanbul Ümraniye'de çaldığı kamyonete sahte plaka takan şüpheli polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat Günü Eyüp’te bir kamyonetin çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında takiplerini sürdüren polis ekipleri, seyir halinde şüpheli buldukları bir kamyonetin plakasını sorguladı. Plaka ile aracın uyuşmadığını belirleyen ekipler, kamyonet şoförüne ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan şüpheli ise kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu şüpheli araç Dudullu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde önü kesilerek durduruldu. Çevre emniyeti alan polis ekipleri, 39 yaşındaki şüpheli Ferhat T.’yi gözaltına aldı.

Kamyonetin şasi numarasını sorgulayan ekipler, aracın 20 Şubat’ta Eyüp İslambey Mahallesi’nden çalındığını belirledi. Emniyette sorguya alınan şüphelinin 15 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç makinesi tutuklandı.