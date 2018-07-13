Suç örgütü lideri Fırat Delibaş tahliye edildi

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan tutuklu yargılanan Fırat Delibaş'ın tahliyesine karar verildi.

Beyoğlu’nda yardımcısı ile birlikte gözaltına alınan Fırat Delibaş, 14 Mayıs’ta çıkarıldığı mahkemede “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan tutuklanmıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada aralarında Fırat Delibaş’ında bulunduğu 6’sı tutuklu 15 sanık hakim karşısına çıktı. Fırat Delibaş kendisine yöneltilen “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu ticareti yapmak ve nitelikli yağma” suçlarına ilişkin savunmasını yaptı. Delibaş, suçlamaları kabul etmedi.

TAHLİYE OLDU

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Delibaş’ında aralarında bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Sanıklar hakkında yurtdışı çıkış yasağı koyan mahkeme, bir sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.