Sular ne zaman gelecek? İSKİ suların geleceği saati açıkladı…

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul’un bazı ilçelerinde çeştli nedenlerle su kesintisi yapıldı. Vatandaşlar merak ediyor İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi yapılan ilçeler ve suyun verileceği tarihler…
SU KESİNTİSİ YAŞAYAN BÖLGELER
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Hasanpaşa Mah,Merdivenköy Mah,Acıbadem Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah
Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 – 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 – 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.12.2018 – 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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