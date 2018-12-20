Sular ne zaman gelecek? İSKİ suların geleceği saati açıkladı…

Su kesintisi yaşanmasıyla beraber vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ'den yapılan duyuruya göre, bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ resmi sitesinde verdiği verilerle su kesintisinin ne zaman sonlanacağını açıkladı. İşte sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul’un bazı ilçelerinde çeştli nedenlerle su kesintisi yapıldı. Vatandaşlar merak ediyor İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi yapılan ilçeler ve suyun verileceği tarihler… SU KESİNTİSİ YAŞAYAN BÖLGELER İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Fikirtepe Mah,Hasanpaşa Mah,Merdivenköy Mah,Acıbadem Mah,Dumlupınar Mah,Eğitim Mah

Açıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 20.12.2018 – 08:54

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2018 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 20.12.2018 – 09:19

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Yalı Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 20.12.2018 – 11:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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