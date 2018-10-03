Şule İdil Dere davasında sanıklar rapora itiraz etti

İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davada, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın asli kusurlu, Şule İdil Dere’nin ise kusurunun bulunmadığının belirtildiği bilirkişi raporu dosyaya eklendi. Sanıklar olayda sorumluluklarının bulunmadığını belirterek, rapora itiraz etti.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasına sanıklar Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve avukatları katıldı. Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere ile annesi Nesrin Aslan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İBB'NİN DE SORUMLULUĞU BULUNDUĞU BELİRTİLDİ

Bir önceki celse mahkeme heyetinin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Raporda, kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 5 sanığın asli kusurlu, iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı'nın tali kusurlu olduğu, Şule İdil Dere ve İSTAÇ Kıyı Temizleme Şefi sanık Teyfur Bingöl'ün ise kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı belirtildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise gerekli güvenlik önlemleri almadığı, bölgeyi yaya trafiğine kapatmadığı için sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi.

Önlemlerin yetersiz olduğunu söyleyen anne Nesrin Aslan, olayın bir trafik kazası olmadığını ifade etti.

‘İBB ÇALIŞANLARININ SORUMLULUĞU YOK'

Raporda asli kusurlu bulunan İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, “Benimle birlikte diğer İBB çalışanlarının iş güvenliği ile ilgili hiçbir sorumlulukları yoktur” dedi. İBB'de kontrol elemanı olan asli kusurlu sanıklar Kamil Cemal Yıldırım ve Ergun Ata ise olayda sorumluluklarının bulunmadığını söyledi.

Mahkeme, sanıklara rapora karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.