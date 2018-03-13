2012'de başladığı halde henüz çivi dahi çakılmamış çalışmaların bile bulunduğu meydandaki bitirilemeyen işler turizme sekte vuruyor

İstanbullu yollardaki hafriyat kamyonları görmeye alıştı. Trafik olduğu saatlerde dünyanın en büyük otoparkı haline gelen İstanbul diğer günlerde de devasa bir şantiye görünümünde. Turistlerin uğrak noktası ve İstanbul'un kalbi sayılan Sultanahmet Medyanı ise uzun yıllardır bitirilemeyen inşaatlarla dolu. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Yerebatan Sarnıcı'nın etrafı da kuşatma altında. Esnaf bile artık Sultanahmet için “Sultanahmet Şantiyesi” diyor. Turistler ise inşaat için kapatılan bölümlerin arkasında ne olduğunu merak ediyor. 2012'De başlayan ve henüz çivi dahi çakılmamış çalışmaların bile bulunduğu meydandaki bitirilemeyen işler turizme sekte vuruyor.

BOMBALI SALDIRININ ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇTİ

İstanbul Sultanahmet’teki Turizm Polisi Şube Müdürlüğü’ne 2015 yılında teröristlerce canlı bombalı saldırısı düzenlenmişti. Bir polis memurunun şehit olduğu olayın üzerinden tam üç yıl geçti. Turizm Şube Müdürlüğü olarak kullanılan bina restore edilmek üzere kapatıldı. Bundan sonra yeniden polis merkezi olarak kullanılması planlanmayan binanın inşaatı için ihale 2016'da yapıldı. Şu an “Sultanahmet Turşucuzade Konağı ve Sıbyan Mektebi” olarak adın tabelasında kalan binada çalışmalar devam ediyor.

2014’TEN BU YANA KAPALI

Alman Çeşmesi'nin hemen arkasında kalan alana Fatih Belediyesi cep tiyatrosu inşa etti. Tiyatronun hemen arkasında ise 2014 yılından beri kapalı olan bir alan bulunuyor. Bu alanda görüştüğümüz turist rehberi Tulin Yılmaz, “On yıla yakındır turist rehberliği yapıyorum. Son beş yılda bu alanda birçok çalışma oldu. Ama hiçbir zaman bu kadar uzun süren çalışmalar olmadı. Ayasofya Kilisesi'nin bakımı bile bu kadar uzun sürmedi. Bu panellerin arkasında ne yapıyorlar bilmiyoruz. Turistler de merak edip soruyor ancak cevap veremiyoruz” dedi.

TERK EDİLMİŞ BİNADA İNTİHAR

Sirkeci'den Sultanahmet Meydanı'na çıkan Ankara Caddesi üzerinde de inşaatlar devam ediyor. Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan bina 2013 yılında bakıma alındı. Beş yılın ardından binada sadece ahşap bir iskele kuruldu ve öylece bırakıldı. İstanbul İl Özel İdaresi tarafından yenilenecek olan bina da daha birkaç gün önce bir ceset bulundu. İntihar ettiği anlaşılan maktulün fark edilmesinin bile uzun zaman aldığı bilgisi bizimle paylaşıldı.