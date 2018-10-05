Sultangazi Belediyesi’nden ilginç gençlik araştırması

AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin gençler üzerinde yaptırdığı araştırma ilginç bir tablo ortaya koydu. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 12’si düzenli alkol kullanıyor, yüzde 28.5’i bir dine inanıyor ama ibadetlerini yerine getirmiyor. Gençlerin yüzde 90,5’i de hiçbir siyasi partiye üye değil.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul'da 26 ilçede 15- 29 yaş aralığındaki bin 268 gençle yüz yüze görüşerek “İstanbul Gençlik Araştırması” yaptırdı. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 46,5'i sigara ve nargile kullanıyor. Yüzde 60,8’i alkol kullanmazken yüzde 27,3’ü ise bir şekilde alkol almış veya almaya devam ediyor. Düzenli alkol tüketenlerin oranı yüzde 12. Uyuşturucu madde kullanma oranı ise yüzde 1,1. Hiç kullanmayan genç oranı da yüzde 98,9.

İNANIYOR AMA İBADET ETMİYOR

Araştırmada gençlerin din ile ilişkileri de ele alındı. Araştırmaya göre “Bir dine inanıyorum ve ibadetlerimin tümünü yerine getiriyorum” diyenlerin oranı yüzde 8.9, “İnanıyorum ibadetlerimin bir kısmını yerine getiriyorum” diyenler yüzde 52, “Bir dine inanıyorum ama ibadetlerini yerine getirmiyorum “ diyenler de yüzde 28,5 oranına sahip. “Din ve tanrı meselesi beni ilgilendirmiyor” yanıtını verenler yüzde 1.1, “herhangi bir dine inanmıyorum fakat tüm dinlere saygılıyım” diye düşünenler yüzde 1.5, “herhangi bir dine inanmıyorum ve dinlere karşıyım” yanıtının oranı yüzde 1,7. Yani gençlerin yüzde 4,3 dine karşı ilgisiz.

SİYASETE İLGİ DUYMUYORLAR

Gençlerin herhangi bir siyasi parti ya da gençlik kollarına üye olma durumu incelendiğinde yüzde 90.5 üye olmadığını, yüzde 9'u siyasete karşı ilgili olduğunu söyledi. Siyasi partiye üye olmama nedenleri sorulduğunda yüzde 56,5 “ilgi duymuyorum” yanıtını veriyor.

GAZETE OKUMUYORLAR

Hiç gazete okumayan genç oranı 41.9, gençlerin yüzde 82.6'sı televizyon izliyor. Gençler günde ortalama 244 dakika internet kullanıyor.