Kalan maçlar ve Süper Lig güncel puan durumu

Başakşehir'in puan kaybetmesi ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de umutları arttı. Süper Lig puan durumunda lider konumda bulunan Galatasaray ise tüm maçlarını kazanıp şampiyon olmak istiyor. İşte bitime iki hafta kala Süper Lig güncel puan durumu ve kalan maçlar...

Zirvedeki takımların her puan kaybınını ardından kartlar yeniden dağıtılıyor. Bu hafta Başakşehir 2 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Fenerbahçe Beşiktaş’ın şampiyonluk şansından daha çok Şampiyonlar Ligi’e kalma şansı arttı. Lider Galatasaray puan durumunda konumunu koruyarak şampiyon olma peşinde. Tüm takımların kalan maçları ve Süper Lig puan durumunu haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

SÜPER LİG PUAN DURUMU



GALATASARAY, FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY:

Akhisarspor (D)

Yeni Malatya (E)

Göztepe (D)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

Antalyaspor D)

Kasımpaşa (E)

FENERBAHÇE:

Karabükspor (D)

Konyaspor (E)

BEŞİKTAŞ:

Kayserispor (E)

Osmanlıspor (D)

Sivasspor (E)

KOCAMAN’DAN GALATASARAY KEHANETİ

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, lider Galatasaray’ın puan kaybedeceğini düşündüğünü söyledi.

Bir toplantıya katılan Kocaman, “Galatasaray’ın deplasman performansına baktığımda puan kaybı bekliyorum. Deplasmanda 26 gol atıp 23 yemişler. Kazanmak için onlara 1 gol yetmiyor gibi görünüyor. En önemlisi biz 3 maçımızı kazanacağız, ondan sonra nerede olduğumuzu göreceğiz” dedi.

Ligin 11. haftasına kadar kötü olduklarını itiraf eden Kanarya’nın hocası, “Osmanlıspor maçına kadar çok dağınık bir görüntüdeydik. Ama o maçtan sonra ligin puan olarak en başarılı takımıyız. 11. haftadan bu haftaya kadar Fenerbahçe 46, Başakşehir 42, Beşiktaş 40, Galatasaray 39 puan topladı” ifadelerini kullandı.