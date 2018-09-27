Süper Loto 6.kez devretti! İşte, Süper Loto sonuçları…

Süper Loto sonucu belli oldu. 5 haftadır Süper Loto'da büyük ikramiyeyi bu hafta kazanan oldu mu merak ediliyor. Her perşembe akşamı büyük ikramiyeler kazandıran Süper Loto bugün çekildi. İşte MPİ tarafından açıklanan; 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları...

Her Perşembe heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu. Beş haftadır büyük ikramiyesi devir eden Süper Loto’da bu hafta 6. devir gerçekleşti. MPİ tarafından açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre son olarak 8 milyon 900 bin tl olan ikramiye bu haftada sahibini bulamadığı için katlanmaya devam ediyor. İşte, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen; 27 Eylül Süper Loto çekilişin sonuçları…

27 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango İdaresi 27 Eylül Perşembe çekiliş sonuçlarını açıkladı:

11, 18, 24, 41, 45, 54

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.