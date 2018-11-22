Süper Loto çekiliş sonuçları | 22 Kasım Süper Loto sonucu

Milli Piyango İdaresi'nin en çok kazandıran oyunlarından biri olan Süper loto her Perşembe akşamı oyun severlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Süper Loto geçtiğimiz hafta 5 milyon 381 bin TL 'lik büyük ikramiyeyi İstanbul'dan bir talihliye vermişti. Bu haftaki şanslı rakamlar ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor. Peki Süper Loto saat kaçta çekilecek? İşte ayrıntılar...

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15’te açıklanacak. Vatandaşlar Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesinden çekilen rakamlardan 6, 5, 4, ve 3 doğru sayı tahmin etmeye çalışıyor. Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekiliş http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı olarak izlenebiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! İşte Sayısal Loto sonuçları... İLGİLİ HABER 21 Kasım Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu'nda ikramiye ikiye bölündü... SÜPER LOTO OYUNUNU ÖZELLİKLERİ İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir. Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.