Kimse bilemedi yine devretti! 26 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonucu

İkinci devir gerçekleşti! Milli Piyango İdaresi'nin en çok devreden ve en çok kazandıran oyunu Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Geçen hafta Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti. Kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte şanslı 6 rakam...

Süper Loto’da 6 bilen çıkmadı, ikinci kez devretti, ikramiye büyüyor.Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından internet üzerinden canlı yayında açıklandı. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 3 milyon 499 bin TL belirledi. Süper Loto oyunu 1-54 sayı kümesi içinden çekilen 6 rakamın bilinmesi kuralına dayanıyor. İşte 26 Nisan Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu…

26 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

549. hafta Süper Loto çekiliş ve 6 şanslı rakam;

8, 18, 19, 30, 33, 45

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER On Numara sonuçları açıklandı | İşte MPİ 23 Nisan On Numara çekiliş sonuçları